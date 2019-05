España se sumará el martes a un proyecto para facilitar la movilidad de equipos y fuerzas militares en la UE

Publicado 13/05/2019 21:25:58 CET

España se sumará el martes a un proyecto en el marco de la Agencia Europea de Defensa (EDA) para facilitar permisos transfronterizos para agilizar el traslado de fuerzas y equipos por Europa por aire y tierra, según han avanzado a Europa Press fuentes diplomáticas.

El proyecto, al que se espera que se sumen una veintena de países en total, se impulsará durante la reunión de ministros de Defensa de la UE el próximo martes en Bruselas.

La movilidad militar tiene especial interés para Estados Unidos y la OTAN, que esperan que la UE contribuya a financiar la mejora de las infraestructuras de transporte, incluido túneles, carreteras, puentes e instalaciones portuarias, para adaptarlas a los requisitos militares de equipos pesados como los blindados.

Los gobiernos han pedido a la EDA "apoyo" para desarrollar cuatro proyectos aprobados en el marco de la cooperación permanente en defensa (PESCO), instrumento previsto en el Tratado de la Unión para permitir a los países avanzar más rápido en su integración en defensa, tanto para desarrollar capacidades militares como lanzar operaciones, al que se sumaron todos los países, salvo Reino Unido, Dinamarca y Malta.

Se trata del proyecto para garantizar sistemas de comunicación militar por radio segura liderado por Francia, en el que también participan España, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Finlandia.

Asimismo, existe otro proyecto para poner en marcha equipos de respuesta rápida y asistencia mutua en caso de ciberataques, que encabeza Lituania y en el que también participan España, Estonia, Francia, Croacia, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Finlandia y que también podrían desplegarse para operaciones.

También han pedido a la EDA que ayude a avanzar los proyectos para desarrollar un sistema no tripulado terrestre en el que participa España, Bélgica, República Checa, Francia, Letonia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Finlandia, liderado por Estonia, y otro para crear una red de sistemas no tripulados aéreos y terrestres para vigilar los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (CBRN) que lidera Austria.

Los ministros de Defensa revisarán el martes el trabajo para poner en marcha la cooperación permanente en defensa a partir del primer informe de evaluación que les presentará la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que no se hará público, aunque sí un documento que aprobarán los ministros con sus principales recomendaciones.

Se evalúa tanto el avance de los proyectos como el grado de cumplimiento de la veintena de objetivos vinculantes que se comprometieron a asumir los países para poder entrar en la PESCO, incluido el aumento del gasto en defensa y para participar en proyectos colaborativos y poner a disposición fuerzas para operaciones y que deberán cumplir plenamente para 2025.

Sólo cuatro de los 34 proyectos aprobados hasta ahora comenzarán a materializarse este año y apelas doce alcanzarán su capacidad operativa inicial en 2022 y también quedan "retos pendientes" para cubrir las carencias de personal y la disponibilidad de fuerzas para las operaciones de la UE, poner en marcha proyectos más dirigidos a reforzar la base tecnológica e industrial del sector en Europa y presentar proyectos "más maduros".

España se ha sumado con otros países a 18 de los 34 proyectos en total en el ámbito de la formación, el desarrollo de capacidades y la preparación para el despliegue operativo, entre ellos uno que liderará para mejorar la capacidad de mando y control en las operaciones y misiones de Política de Defensa y Seguridad de la UE.

Este año habrá una tercera convocatoria de proyectos PESCO, que podrán presentarse hasta finales de julio, en la que se espera que se presenten "menos", en torno a "una decena", pero que estén "más maduros" --en las dos primeras rondas se han aprobado 17 proyectos cada vez--.

Y ya no habría más convocatorias a priori hasta 2021 para sincronizar el proceso con la revisión coordinada anual en defensa (CARD) de los presupuestos nacionales con el objetivo de facilitar la cooperación en las capacidades prioritarias.

LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS SIGUE SIN CERRARSE

Los gobiernos todavía no han logrado ponerse de acuerdo sin embargo en las condiciones para aceptar la participación de países terceros en la PESCO, algo que interesa a Estados Unidos y Reino Unido, pero también a otros como Noruega y Turquía.

"Hemos reducido mucho el número de problemas", han explicado fuentes, que esperan que al final haya acuerdo para permitirlo de manera excepcional "si hay un valor añadido, si es útil y no es contrario a los intereses" de la UE, por ejemplo que no se ponga en riesgo la seguridad de suministro.

Francia, apoyado por Grecia y Chipre, es partidaria de restringir la participación de terceros y España también se muestra cauta, aunque tiene interés en la cooperación con empresas británicas y estadounidenses. En cambio, Suecia y Países Bajos se muestran más receptivos, al igual que Alemania, aunque en menor medida.

Bruselas ha propuesto que las empresas extranjeras establecidas en la UE pero controladas por el Estado, incluido chinas o estadounidenses, sólo podrán participar en proyectos de capacidades que puedan optar al Fondo Europeo de Defensa si ello no pone en riesgo la seguridad de suministro, si no tienen acceso a información clasificada y sensible y si la Propiedad Intelectual se queda en Europa sin control ni restricciones.

EEUU ya ha trasladado a la UE su preocupación por las restricciones europeas y Reino Unido, que quiere salir de la Unión pero mantener la cooperación estrecha en defensa, también rechaza la restricción sobre la propiedad intelectual y la obligación de que las empresas tengan que crear filiales en Europa para poder participar en proyectos.

También se espera que los ministros de Defensa encomienden el 14 de mayo a la Agencia Europea de Defensa la definición de lo que es inteligencia artificial, a fin de avanzar en su integración en diferentes proyectos.