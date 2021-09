El estado australiano de Nueva Gales del Sur advierte de que habrá más restricciones para los no vacunados

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primer ministro del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ha advertido de que habrá diferentes reglas y restricciones para las personas que no se vacunen contra la COVID-19.

Berejiklian ha avanzado que el Gobierno estatal todavía se encuentra desarrollando un plan de vuelta a la normalidad una vez que se alcance el 80 por ciento de residentes vacunados, recoge la cadena de radiodifusión ABC.

La primer ministro ha señalado que actividades como acudir a tiendas o restaurantes o viajar en avión, en principio, sólo estará disponible para aquellos que puedan demostrar que tienen la pauta completa de vacunación.

"No quiero que la gente piense que puede sentarse, dejar que todos los demás hagan el trabajo duro y luego aparecer cuando haya el 80 por ciento y obtener todos (los beneficios) que las personas vacunadas tienen", ha aseverado.

Sin embargo, el viceprimer ministro del estado, John Barilaro, ha sugerido que cualquier tipo de medida discriminatoria entre vacunados y no vacunados no tendrá una larga duración, pues hay empresas y negocios a los que "no les gusta la idea" de abrir sus puerta tan solo a la población inmunizada.

Finalmente, Berejiklian ha hecho un llamamiento a la población de Nueva Gales del Sur para que "no baje la guardia" a pesar de la flexibilización de las restricciones basadas en la mejoría de la situación sanitaria.

"Es demasiado pronto para que cualquiera de nosotros se vuelva complaciente y nos preocupa que un evento inesperado, un evento super contagiador pueda tener de repente un gran revés", ha zanjado.

Nueva Gales del Sur ha registrado 1.257 nuevos casos y siete fallecimientos en la última jornada, mientras que el proceso de vacunación ha sufrido una "leve desaceleración". Las últimas cifras señalan que el 46,2 por ciento de los adultos cuentan con la pauta completa, mientras que el 78,5 por ciento ha recibido al menos una dosis.