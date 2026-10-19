En estado crítico una diputada australiana tras ser atropellada deliberadamente junto a su oficina

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, durante un acto en Adelaida. - Matt Turner/AAP/dpa

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada independiente australiana Helen Haines se encuentra en estado crítico tras ser atropellada deliberadamente este lunes en Wangaratta, ciudad en el noreste del estado de Victoria, en un acto que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha tachado como un "ataque", cuyo autor ya se encuentra bajo custodia policial.

En un mensaje institucional, Albanese ha señalado que la política ha sido "atacada" a la salida de su oficina electoral en Wangaratta. "Todos nuestros pensamientos están con Helen, su familia, sus amigos, su equipo y su comunidad en estos momentos tan difíciles", ha señalado, tras indicar que hay un sospechoso detenido por el incidente pero sin ahondar en la naturaleza del mismo, y recalcar que la investigación es todavía muy incipiente.

"La investigación se encuentra en una fase demasiado temprana como para que pueda facilitarles detalles sobre cuál es el motivo detrás de este ataque", ha explicado.

El líder australiano ha ensalzado la figura de Haines, de quien ha dicho que es "una persona increíblemente trabajadora, tremendamente inteligente y justa". "Es una persona profundamente decente, llena de integridad y respetada en todo el Parlamento y por todos aquellos que entran en contacto con ella", ha añadido.

Por su parte, la Policía del estado de Victoria ha confirmado en un comunicado la detención de un hombre de 43 años "después de que una mujer fuera atropellada por un vehículo esta tarde en Wangaratta".

Un Toyota Landcruiser atropelló a una mujer de 65 años, a la que la Policía evita identificar, alrededor de las 15:35 horas (hora local, las 6.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares), trs lo que la víctima fue trasladada al hospital con "heridas graves".

Según ha detallado la Policía, el hombre fue retenido en el lugar de los hechos por un transeúnte, mientras que se localizó y se incautó de un cuchillo que se encontraba en el interior del coche. "En estos momentos, la Policía está investigando si se trató de un acto intencionado. Aún se desconoce si las partes se conocían entre sí", ha zanjado.