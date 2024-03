Estado Islámico publica imágenes pixeladas de cuatro hombres que identifica como "los atacantes de Moscú"

MOSCÚ, 23 Mar. (DPA/EP) -

La organización yihadista Estado Islámico ha publicado este sábado a través de su canal propagandístico Amaq una fotografía de cuatro hombres con los rostros pixelados a los que identifica como los "atacantes de Moscú", en relación al atentado terrorista del viernes contra el pabellón de eventos Crocus City Hall que ha dejado hasta ahora 133 muertos en la capital rusa.

El comunicado de Estado Islámico describe el atentado como "un duro golpe" contra "miles de cristianos" reunidos en la sala de conciertos del pabellón.

BREAKING: The Islamic State has published photos of all four attackers who carried out the attack in Moscow, Russia with details about the attack through its official mouthpiece Amaq. pic.twitter.com/few6VKC7PL