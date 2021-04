Estados Unidos restaura la ayuda a la Autoridad Palestina con más de 197 millones de euros

Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense. - Ron Przysucha/US Department of S / DPA

La UNRWA celebra el nuevo compromiso de EEUU con la organización, mientras Israel considera que la asistencia "perpetúa el conflicto"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos ha anunciado este miércoles que restaura la ayuda económica a la Autoridad Palestina con 235 millones de dólares (más de 197 millones de euros) después de que Washington cortara casi totalmente su financiación a las autoridades palestinas durante la Presidencia de Donald Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha informado de que esta financiación se suma a los 15 millones de dólares (cerca de 12,7 millones de euros) anunciados a finales de marzo para abordar la pandemia de COVID-19 y la inseguridad alimentaria en Palestina.

En un comunicado, el secretario ha precisado que esta "asistencia económica, humanitaria y de desarrollo" incluirá 75 millones de dólares (más de 63 millones de euros) para desarrollo económico en Cisjordania y Gaza, 10 millones de dólares (más de 8 millones de euros) para las actividades de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 150 millones de dólares (más de 120 millones de euros) en asistencia humanitaria para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) que actúa también en Líbano, Jordania y Siria.

El anuncio de la Administración de Biden llega después de varios recortes en ayudas económicas llevados a cabo desde 2018 con Donald Trump en la Casa Blanca, en partidas destinadas al territorio y supone un giro en las acciones de Estados Unidos frente al conflicto palestino-israelí.

Hace dos años la USAID cesó la ayuda enviada a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, mientras que el Gobierno de Trump también retiró la financiación estadounidense a varias agencias de la ONU para forzar a los palestinos a retomar las conversaciones de paz con Israel.

Frente a esto, el actual Gobierno de Washington ha remarcado que "Estados Unidos está reanudando el apoyo a los servicios de la UNRWA" así como ha incidido en que "está profundamente comprometido con garantizar que nuestra asociación con UNRWA promueva la neutralidad, la responsabilidad y la transparencia".

"Al igual que con todos nuestros compromisos con las instituciones de la ONU, Estados Unidos debe estar en la mesa para garantizar que las reformas promuevan la eficiencia y estén de acuerdo con nuestros intereses y valores", ha remachado Blinken.

Por otra parte, Trump presentó en enero de 2020 su 'acuerdo del siglo' para solucionar el conflicto palestino-israelí, que contempla que Jerusalén sea la capital "indivisible" de Israel, deja los asentamientos bajo control israelí, da la soberanía del valle del Jordán a Israel y crea un Estado palestino con capital en una zona de Jerusalén Este situada fuera de la barrera de seguridad establecida por Israel.

Por su parte, la nueva Administración ha mencionado este miércoles que espera una "solución negociada de dos estados", pues "Estados Unidos está comprometido con promover la prosperidad, la seguridad y la libertad tanto para israelíes como para palestinos de manera tangible en un plazo inmediato, lo cual es importante por derecho propio, pero también como un medio para avanzar en esta solución", ha incluido el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se ha manifestado este miércoles en esta línea al conversar con el rey de Jordania, Abdalá II, y ha manifestado su predisposición a la creación de dos Estados para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina.

UNRWA CELEBRA EL NUEVO COMPROMISO DE EEUU

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha comunicado este miércoles durante una reunión de los Estados miembro horas antes del anuncio de la Administración de Biden que esta inyección por parte de Estados Unidos supondría "un nuevo compromiso con la UNRWA y un apoyo oportuno para sus programas".

Asimismo, el observador permanente de los territorios palestinos ante la ONU, Riyad Mansour, ha dicho en la misma reunión que esto sería una "cantidad muy necesaria para abordar los desafíos que enfrenta la UNRWA"

Según la ONU, UNRWA ha apoyado a unos 5,5 millones de palestinos en Jordania, Líbano, Siria, la Franja de Gaza y Cisjordania, a través de programas educativos y con atención sanitaria.

La directora de Operaciones de la UNRWA en Cisjordania, Gwyn Lewis, ha declarado que 2020 fue un "desafío" por la amenaza inminente de anexión que provocó una ruptura de la coordinación entre Israel y la Autoridad Palestina a lo que se sumó la crisis de la pandemia del coronavirus.

"Hemos visto un impacto bastante dramático en la economía", ha dicho Lewis y ha destacado "la disminución de los ingresos familiares y el aumento del desempleo, que ha alcanzado el 23 por ciento en Cisjordania y el 49 por ciento en Gaza".

Por su parte, Lazzarini ha señalado con "optimismo y oportunidad" la renovación de financiación de Estados Unidos.

También la Autoridad Palestina ha celebrado el anuncio a través de un comunicado emitido por su presidente, Mahmud Abbas, en el que ha destacado el "compromiso de Biden con la solución de dos estados como base para resolver el conflicto".

Mientras que el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamad Shtayé, ha indicado que esperan "no solo la reanudación de la ayuda financiera estadounidense a pesar de su importancia, sino también el regreso de las relaciones políticas con Estados Unidos de una manera que haga realidad los derechos legítimos de nuestro pueblo", informa 'The Times of Israel'.

LA AYUDA "PERPETÚA EL CONFLICTO"

Por su parte, Israel ha lamentado la decisión tomada desde Washington, ya que considera que "la UNRWA en su forma actual perpetúa el conflicto y no contribuye a su solución".

La asistencia, por lo tanto, "debe ir acompañada de cambios sustanciales y necesarios en la naturaleza, los objetivos y la conducta de la organización", ha incidido el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, recoge 'The Jerusalem Post'.

También el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha advertido al Departamento de Estado estadounidense del "peligro" que podría suponer la reanudación de la ayuda, especialmente si no aseguran de que la "incitación" y el "contenido antisemita" se eliminan del plan de estudios palestino.

De hecho, Erdan añade que "esta agencia de la ONU para los llamados 'refugiados' no debería existir en su formato actual", ya que "las escuelas de la UNRWA utilizan regularmente materiales que incitan contra Israel y la definición retorcida utilizada por la agencia para determinar quién es un 'refugiado' sólo perpetúa la conflicto".