Etiopía dice que su acuerdo con Somalilandia "no afectará a ninguna parte o país" tras las críticas de Somalia

Adís Abeba afirma que realizará "un análisis en profundidad" sobre el posible reconocimiento de la independencia de Somalilandia



MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Etiopía ha asegurado este miércoles que el memorando de entendimiento firmado recientemente con las autoridades de la región semiautónoma somalí de Somalilandia "no afectará a ninguna parte o país", ante las duras críticas vertidas por parte de Somalia tras el acuerdo.

El acuerdo, firmado el lunes, permite a Etiopía obtener acceso naval y comercial "en préstamo" durante un periodo de 50 años a cambio de que Adís Abeba reconozca la independencia de Somalilandia, que obtendría además parte de los beneficios de la explotación de Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope.

Así, el Servicio de Comunicación del Gobierno etíope ha hecho hincapié en que "esta oportunidad está abierta y seguirá abierta a todos" y ha ensalzado que el documento "da a Etiopía la oportunidad de obtener una base naval permanente y segura y un servicio marítimo en el golfo de Adén a través de un acuerdo de alquiler".

"En línea con la posición anunciada por el Gobierno, permite a Somalilandia lograr una parte equivalente de un préstamo de Ethiopian Airlines", ha detallado, antes de confirmar que "incluye cláusulas para que el Gobierno etíope realice un análisis en profundidad para posicionarse sobre los esfuerzos de Somalilandia para obtener reconocimiento", en referencia a un posible reconocimiento de su autoproclamada independencia.

"No hay violación de la confianza ni se ha violado ninguna ley. Si bien estos son los hechos, no puede decirse que algunos no se hayan sentido ofendidos, impactados y evitarán destruir este progreso positivo", ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, en el que ha subrayado que el acuerdo "crea una oportunidad para curar décadas de estrés y ansiedad para los etíopes" y supone "un hecho histórico que hace felices a los etíopes".

"Es también un suceso que debería satisfacer a todos los etíopes y a los amigos de Etiopía, así como a los miembros de la comunidad internacional que desean que la paz reine en la región", ha manifestado, antes de agregar que "los bienes naturales en la región son más que suficientes para todos".

"No es posible crear un mañana mejor negando la cooperación bajo el velo de la inseguridad y la crueldad", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que el acuerdo con Somalilandia "es una prueba de la creencia del Gobierno en lograr las aspiraciones de Etiopía a través de la cooperación con sus vecinos".

"DESEO DE NO ENFRENTARSE EN UNA GUERRA"

De esta forma, ha incidido en que esta postura "está firmemente arraigada en un deseo de no enfrentarse en una guerra con nadie" y "garantizar que las opciones buscadas son mutuamente beneficiosas para todos". "Hemos hecho grandes esfuerzos para explicar nuestra postura a los que son capaces de escuchar y quieren hacerlo", ha subrayado.

"El memorando recientemente (...) refleja los esfuerzos realizados por ambas partes para fortalecer su amistad y responder a cuestiones históricas en ambas partes", ha explicado, al tiempo que ha recalcado que, "a largo y medio plazo, así como en la historia reciente", el país "tuvo acceso directo al mar".

"Debido a asuntos de lejos y cerca, perdimos este acceso y posteriormente lo recuperamos. Al final, tuvo lugar una guerra civil que duró tres décadas, fomentada por una crisis interna y una conspiración exterior", ha argüido, antes de incidir en que tras la misma, "debido a un error histórico y legal", "el país quedó sin acceso al mar".

Etiopía ha reseñado además que Somalilandia "recuperó su independencia el 26 de junio de 1960" tras estar bajo dominio británico y ha añadido que "cinco días después, Somalilandia se unió voluntariamente a Mogadiscio, que acababa de obtener su independencia de Italia".

"En 1991, Somalilandia declaró de nuevo su independencia y desde entonces ha practicado la democracia durante 30 años, celebrando elecciones y transiciones pacíficas de poder", ha indicado, antes de reconocer que desde entonces "no ha recibido reconocimiento total" por parte de la comunidad internacional.

LA IGAD, "PROFUNDAMENTE PREOCUPADA"

Por su parte, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) ha mostrado este miércoles su "profunda preocupación" por el posible impacto sobre la "estabilidad regional" de las tensiones entre Etiopía y Somalia a raíz del memorando de entendimiento firmado el lunes, según un comunicado publicado en la web del organismo.

El secretario general de la IGAD, el etíope Workneh Gebeyehu, ha mostrado su "profunda preocupación por los recientes acontecimientos en las relaciones entre Etiopía y Somalia" y ha recalcado que el organismo "supervisa de forma diligente la situación", al tiempo que ha reconocido "las potenciales implicaciones para la estabilidad regional".

Así, ha pedido a los "dos países hermanos" que "colaboren para una resolución pacífica y amistosa de la situación, respetando los valores compartidos que unen a la familia de la IGAD", antes de incidir en que el organismo "sigue firme en su compromiso de promover la paz, la estabilidad, la cooperación y la integración regional", e la IGAD.

El Parlamento somalí aprobó el martes una ley para invalidar el memorando de entendimiento firmado entre Etiopía y Somalilandia, mientras que el presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha prometido "proteger cada centímetro" del territorio del país. "No toleraremos los intentos de hacerse con ninguna parte del mismo", zanjó.

En este contexto, miles de personas se han manifestado este miércoles en la capital de Somalia, actos en los que ha participado el alcalde de Mogadiscio, Yusuf Husein Jimale, quien ha dado un discurso a los participantes en la marcha en un estadio de fútbol de la ciudad, según ha informado el portal de noticias Goobjoog News.

Las autoridades de Somalia no reconocen la autoproclamada independencia de Somalilandia (declarada en 1991, que ningún país del mundo acepta), mientras que la firma del documento entre las autoridades de la región semiautónoma y Somalia tiene lugar precisamente en un momento en que las autoridades somalíes y somalilandesas están acercando posturas.