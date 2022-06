La Eurocámara pide mantener congelada la adhesión de Turquía por falta de compromiso con valores europeos

Reclama a Ankara desbloquear la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia y abstenerse de ejercer "presiones indebidas"

BRUSELAS, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha abogado este martes por mantener congeladas las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea, alegando falta de compromiso de Ankara con las reformas europeas los derechos fundamentales, además de la "brecha persistente" con el bloque en lo relativo a valores y estándares democráticos.

"El Parlamento no puede contemplar ninguna reanudación de la adhesión las negociaciones con Turquía, que en la práctica están paralizadas desde 2018, y recuerda que el proceso de adhesión es y seguirá siendo un proceso basado en el mérito", ha señalado el informe sobre Turquía aprobado en el pleno de la Eurocámara con 448 votos a favor, 67 en contra y 107 abstenciones.

El texto, elaborado por el socialista español Nacho Sánchez Amor, reitera la preocupación por la "brecha persistente" entre Ankara y Bruselas en "materia de valores y estándares" y lamenta la falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas para abordar las "serias preocupaciones sobre el Estado de Derecho y derechos fundamentales".

Así denuncia la presión legal y administrativa contra la sociedad civil, activistas por los Derechos Humanos y contra abogados y periodistas y pide más fondos para apoyar los esfuerzos prodemocráticos en el país.

"Espero que el Gobierno turco no haga oídos sordos a este mensaje claro: fue su decisión cerrar la puerta al camino europeo. La sociedad turca debe saber que, no obstante, el futuro no está escrito", ha valorado el eurodiputado español en un mensaje en redes sociales tras aprobarse el documento.

El Parlamento Europeo acoge con satisfacción la "mejora leve" de las relaciones entre la UE y Turquía, a nivel de diálogo de alto nivel, que culminó con un nuevo acuerdo para la gestión de los refugiados, después del rosario de desencuentros que sucedieron en 2020 a cuenta de las disputas marítimas con Grecia y Chipre. Sin embargo, los eurodiputados señalan que las relaciones con los distintos Estados vecinos miembros de la UE siguen siendo tensas, en temas como el estatus de Varosha.

LEVANTE EL VETO A SUECIA Y FINLANDIA EN LA OTAN

En lo relativo a relaciones exteriores, la Eurocámara reconoce el papel crucial de Ankara en el escenario internacional y saluda la intención del país de actuar como mediador para poner fin a la guerra en Ucrania, además de destacar el alineamiento con la OTAN y la UE en lo relativo al conflicto.

Además, el informe aprovecha para pedir a las autoridades turcas que traten "de buena fe" las solicitudes de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia y faciliten la entrada de ambos países de la UE en la Alianza Atlántica, después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, haya vetado la apertura de negociaciones con ambos alegando los supuestos lazos de Estocolmo y Helsinki con el kurdo Partido de los Trabajadores (PKK).

En concreto, demanda a Ankara que "participe con ánimo constructivo en los esfuerzos por resolver posibles cuestiones pendientes de acuerdo con los valores y los requisitos legales de la Unión y que se abstenga de ejercer presiones indebidas en este proceso".