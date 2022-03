El ex primer ministro británico David Cameron conduce un camión con material de auxilio hacia la frontera de Polonia

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro de Reino Unido David Cameron ha emprendido un viaje hacia la frontera de Polonia con Ucrania a bordo de un camión cargado de alimentos y suministros básicos para los refugiados ucranianos.

El que fuera 'premier' británico entre 2010 y 2016 ha anunciado en sus redes sociales que ha iniciado este viaje junto con dos compañeros de Chippy Larder, un proyecto local de recogida de suministros básicos para familias con bajos ingresos.

"Durante los últimos dos años he sido voluntario cada semana en Chippy Larder, un proyecto de mi ciudad local, que ayuda a las familias de bajos ingresos con los excedentes de alimentos de los supermercados", ha explicado Cameron en su perfil de Twitter.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek