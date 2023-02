El ex primer ministro israelí Naftali Bennett dice que Putin le aseguró que no mataría a Zelenski

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett ha asegurado que, durante su breve papel como mediador en la guerra de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, le dio garantías de que no tenía intención de matar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

En una larga entrevista concedida este sábado al Canal 12 de la televisión israel, Bennett -- primer ministro israelí durante solo un año, hasta junio de 2022 -- explicó que intentó presentarse como un mediador internacional dados los lazos comunitarios que vinculan al Estado hebreo con ambos países en conflicto, con poco éxito.

Bennett recuerda que Putin rechazó cualquier tipo de reunión con Zelenski durante los primeros meses de la guerra. "(Putin) Era la persona más amable del mundo hasta ese momento, de repente me miró con frialdad y dijo: 'Son nazis, son belicistas, no me reuniré con él", explicó el ex primer ministro.

El ex mandatario explicó también la difícil posición que se encontró durante la guerra porque "Estados Unidos creía que Israel haría todo lo posible para ayudar a Ucrania". Dado los vínculos del país con la comunidad judía internacional, Bennett creyó conveniente ofrecerse con un rol neutral.

Bennett recordó que obtuvo del presidente ruso la promesa de no matar a su homólogo ucraniano con las palabras exactas que dirigió a Putin: "Necesito entender que me estás dando tu palabra de que no matarás a Zelenski". Bennett consiguió arrancar de Putin esa promesa.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha respondido a la comparecencia del ex primer ministro con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que recomienda a la gente que no se crea una palabra de lo que dice Rusia.

"En el pasado, Putin prometió no ocupar Crimea, no violar los acuerdos de Minsk, no invadir Ucrania, y al final ha hecho todo eso. Que nadie se llame a engaño: es un experto embustero", ha lamentado Kuleba.

"Cada vez que (Putin) ha prometido no hacer algo, ha sido exactamente parte de su plan", ha añadido.