El ex primer ministro portugués António Costa pide a la Fiscalía ser escuchado "lo antes posible"

El ex primer ministro de Portugal António Costa

El ex primer ministro de Portugal António Costa ha anunciado que presentará una solicitud a la Fiscalía lusa para que le permita ser escuchado "lo antes posible" por los tribunales para "aclarar cualquier duda" sobre las sospechas de las que es objeto en el marco de la operación 'Influencer'.

"He dado instrucciones a mi abogado para que presente una solicitud al coordinador del Ministerio Público en el Tribunal Supremo de Justicia para que proceda a mi audiencia lo más rápido posible para aclarar las dudas que tengan sobre la sospecha, porque no hay nada peor que tener una sospecha y que no sea esclarecida", ha declarado.

Costa, que ha afirmado que tiene "plena disponibilidad para colaborar con la Justicia", ha reiterado que "quien sea objeto de sospecha pública" como la que existía sobre él "debe preservar las instituciones", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa tras la toma de posesión del actual primer ministro, Luís Montenegro.

La legislatura anterior quedó interrumpida tras su renuncia en noviembre después de conocer que estaba investigado en el marco de la llamada operación 'Influencer', que investiga un supuesto delito de tráfico de influencias ante las sospechas de que pudo desbloquear la concesión de un contrato público para la construcción de un centro de datos en la localidad de Sines, después de que su nombre apareciera en unas escuchas.

Dos días después de la dimisión, el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, disolvió el Parlamento tras reunirse con el Consejo de Estado --que no era partidario de esta opción-- y representantes de los partidos. No obstante, los fiscales reconocieron una "confusión" en la transcripción de los audios, al indicar que hablaban del ministro de Economía, António Costa Silva.