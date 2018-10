El exasesor de Trump Sam Nunberg rechaza testificar sobre la injerencia rusa

Publicado 05/03/2018 23:52:36 CET

WASHINGTON, 5 Mar. (Reuters/EP) -

El exasesor político de Donald Trump Sam Nunberg ha asegurado este lunes que no va a cooperar con la investigación del consejero especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

"No voy a cooperar. ¿Por qué debería pasar 80 horas hablando sobre mis correos electrónicos" con Steve Bannon y Roger Stone?, ha afirmado Nunberg en declaraciones a la cadena de televisión MSNBC en referencia a uno de los asesores principales de Trump y un socio del ahora presidente estadounidense.

Nunberg ha calificado de "absolutamente ridícula" la citación para comparecer ante un gran jurado y ha rechazado que Trump en modo alguno colaborara con los rusos.

"Donald Trump no ha colaborado con los rusos. Es un chiste enorme imaginarse siquiera que Donald Trump colaborase con los rusos", ha añadido Nunberg esta vez en declaraciones a 'The Washington Post' y la CNN.

Varias personas del entorno de Trump y trece ciudadanos rusos han sido ya formalmente imputados en esta investigación sobre la campaña que finalmente y contra todo pronóstico llevó a Trump a la Casa Blanca.

Ante la pregunta de si estaba preocupado por la posibilidad de que se le acuse de desacato por no satisfacer la citación, Nunberg se ha reído abiertamente. "Veamos lo que hace el señor Mueller. Creo que sería divertido si me detienen. Creo que sería muy, muy divertido si me arrestan porque no quiero pasar 80 horas hablando sobre los correos que intercambié con Steve Bannon y Roger Stone", ha argumentado.

Nunberg comenzó a trabajar para Trump en 2011 y se convirtió en uno de sus primeros asesores políticos. Sin embargo, fue despedido en agosto de 2015, mucho antes de la campaña electoral que enfrentó a Trump con la candidata demócrata y favorita a la Presidencia Hillary Clinton.