El exjefe de seguridad interior israelí demanda a Netanyahu por decir de él que conocía de antemano el 7-O

Archivo - Netanyahu con su entonces jefe del Shin Bet, Ronen Bar, en 2024 - Koby Gideon/GPO/dpa - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El antiguo jefe del servicio de seguridad interna de Israel (Shin Bet) ha demandado por difamación al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por decir de él que estaba al tanto de un posible ataque contra territorio israelí horas antes del comienzo del asalto de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

Ronen Bar ha comenzado así un nuevo episodio de su largo enfrentamiento con Netanyahu, quien acabó despidiéndole en 2025 tras meses de encontronazos. El entonces jefe del Shin Bet ha acusado varias veces al primer ministro de ignorar todas sus advertencias y achaca los enormes fallos de seguridad sobre ese día al pánico que genera Netanyahu entre sus subordinados, de quienes esperaba una "ilegítima expectación de lealtad" a su figura, lamentó Bar en marzo de ese año.

Bar ha detallado en su demanda las medidas que él y el Shin Bet tomaron en las primeras horas del 7 de octubre en respuesta a las preocupaciones de un ataque inminente y una larga lista de advertencias que, según insiste, le hizo a Netanyahu en los meses previos al ataque del 7 de octubre.

Netanyahu recibió hasta cuatro avisos a lo largo de 2023 hasta el fatídico día. El 14 de septiembre, un mes antes del ataque y ya con su agencia en alerta, Bar "recibió un mensaje inusual del enemigo" e informó a Netanyahu al respecto, sin dar más detalles.

El jefe del Shin Bet avisó al primer ministro una última vez el 1 de octubre, sobre un inusual repunte de la actividad de las milicias palestinas, de acuerdo con el pliego de la demanda recogido por los medios israelíes.

NETANYAHU NIEGA TODO Y DICE QUE BAR NI LE LLAMÓ POR TELÉFONO

El primer ministro israelí ha restado importancia a la demanda por difamación y ha vuelto a reprochar a su antiguo responsable de seguridad la negligencia con la que, insiste Netanyahu, se comportó durante este tiempo.

"Ronen Bar, quien vio las señales indicativas en la noche del 7 de octubre y no me llamó, dice hoy que no tenía mi número de teléfono. Ronen, ¿estás hablando en serio?", ha reprochado Netanyahu en sus redes sociales.

En su mensaje, Netanyahu ha insistido que Bar tenía a su disposición un número de emergencia. "Tenías mi número de teléfono rojo, y podrías haberte comunicado conmigo de inmediato, como hacen todos los jefes del aparato de seguridad y podrían haberme contactado en cuestión de minutos. Cuántas vidas podríamos haber salvado si solo hubieras llamado a tiempo", le ha afeado.