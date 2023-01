El exluchador de la UFC que alquila la casa a Bolsonaro en EEUU: "Son solo negocios"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El antiguo luchador de artes marciales mixtas de la UFC José Aldo ha asegurado que la única razón por la que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se hospeda en su mansión en Orlando, Florida, responde a una cuestión de negocios. "No estoy pensando en izquierda o derecha", ha zanjado.

"Hay personas que piensan muy poco y no tienen visión de negocio", ha dicho Aldo para criticar a quienes le han atacado por acoger a Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre, evitando así tener que participar en la ceremonia de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Todo el mundo del lado contrario me ha atacado, pero mi jugada no tiene nada que ver con eso (...) Vi el negocio, no estoy pensando en izquierda o derecha, estoy pensando en negocios, que es lo que es la casa", ha dicho Aldo, quien alquila la mansión por 2.600 reales diarios (unos 460 euros), según medios brasileños.

La casa en la que reside Bolsonaro, una de las dos que el ahora boxeador tiene en Estados Unidos, tiene habitaciones con temática Disney. En una de ellas tiene previsto colocar una placa en la que se lea 'aquí estuvo el presidente de Brasil'. "Todo el mundo querrá verlo, sea de izquierda o derecha", ha revelado.

Las declaraciones de Aldo limitando su acuerdo con Bolsonaro a asuntos estrictamente económicos contrastan con el apoyo público que le ha mostrado en los últimos años, compartiendo fotografías en redes sociales e incluso participando en un acto durante la campaña de las pasadas elecciones en Sao Paulo.

En aquella ocasión Aldo junto con otros luchadores como Maurício Rua y Fabrício Werdum, rieron las bromas de un Bolsonaro que aseguró que el presidente Lula se había negado a debatir con él por un supuesto problema de "impotencia sexual".