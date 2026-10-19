El exministro de Defensa Benny Gantz abandona la carrera electoral al Parlamento israelí

Archivo - El exministro de Defensa de Israel, Benny Gantz - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa de Israel Benny Gantz ha anunciado este lunes su retirada de la carrera a las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre.

En una breve declaración enviada a los medios israelíes, Gantz afirma que "seguirá luchando por la unidad" desde la distancia porque la percibe como "la única solución que evitará otro desastre y protegerá a Israel contra todos los desafíos, tanto internos como externos".

Gantz había comentado a los medios hace unos días que tomaría esa decisión si la coalición Azul y Blanco-Unidad Nacional que lidera no conseguía remontar en las encuestas: absolutamente ninguno de los principales sondeos le ha concedido nunca el 3.25% de votos necesarios para tener representación parlamentaria.

El que fuera hace seis años líder de la oposición deja una carrera electoral que se ha convertido por encima de todo en una pugna entre dos partidos: el Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el Yasar, que lidera el exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot. Ninguno de ellos se aproxima, por sí solo, a una mayoría de escaños (61).