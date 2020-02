Explota una carta bomba en oficinas de ING en Ámsterdam

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una carta bomba ha estallado este jueves en oficinas del banco ING en Ámsterdam, en el marco de una cadena de envíos que suma cuatro artefactos explosivos en solo dos días.

La Policía ha confirmado en Twitter el estallido de la última carta en un edificio de oficinas en la calle Bijlmerdreef. El incidente ha tenido lugar en la sede de ING, cuando un empleado abrió el paquete, según fuentes citadas por la cadena estatal NOS.

A letterbomb has gone off at a office building on Bijlmerdreef in Amsterdam. One person inhaled smoke, as a precaution there is an ambulance on site. For more information follow this twitter account