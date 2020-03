El expresidente Domitien Ndayizeye apelará su exclusión de las presidenciales de mayo en Burundi

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Burundi Domitien Ndayizeye ha anunciado este miércoles que apelará la decisión de la comisión electoral de excluirle de las próximas presidenciales, previstas para el 20 de mayo.

Ndayizeye, de 61 años y quien encabezó el país entre 2003 y 2005 --una etapa en la que se firmaron los acuerdos de paz tras más de una década de guerra civil--, ha asegurado que entregó los papeles con las nominaciones necesarias por ley.

"Me sorprendió mucho escucharlo", ha dicho, en referencia al anuncio sobre su descalificación. Así, ha agregado que entregó 208 nominaciones, ocho más de las requeridas.

En este sentido, ha destacado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que "podría obtener 10.000 (nominaciones) en cuestión de horas".

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Burundi ha validado un total de seis candidaturas para las elecciones presidenciales, de las que saldrá el sucesor del presidente actual, Pierre Nkurunziza.

Entre los candidatos avalados figura el delfín designado por el presidente, Evariste Ndayishimiye, quien concurrirá por el partido gobernante CNDD-FDD, así como la de su principal rival, el histórico opositor Agathon Rwasa.

Asimismo, también han sido refrendadas las candidaturas de Léonce Ngendakumana, del partido Sahwanya-Frodebu que fundó el primer presidente democráticamente electo del país, Melchior Ndadaye, y la de Gaston Sindimwo, actual vicepresidente primero y candidato de UPRONA.

A las elecciones concurrirán también dos independientes, Francis Rohero y el pastor Dieudonné Nahimana, mientras que la CENI ha anulado un total de cuatro candidaturas, si bien ha dado un plazo de dos días para contestar la decisión ante el Tribunal Constitucional.

Nkurunziza, en el poder desde 2005, finalmente decidió no buscar su reelección. Su decisión de optar a un tercer mandato en las elecciones de 2015 sumió a Burundi en una grave crisis, ya que la oposición denunciaba que violaba el acuerdo de paz alcanzado para poner fin a la guerra civil.

Tras un fallido golpe de Estado, el presidente logró revalidar su cargo en las urnas, desatando con ello una ola de violencia con epicentro en la capital, Buyumbura, que se cobró al menos 450 vidas, de acuerdo con organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Nkurunziza afirmó en 2018 que no volvería a presentarse a la reelección tras la aprobación de una nueva Constitución que prolongaba los mandatos de cinco a siete años, si bien sus declaraciones fueron acogidas con escepticismo por parte de sus opositores.

Dado que se cambió la Constitución, el contador de mandatos para Nkurunziza volvió a cero, lo que le daba vía libre para buscar su reelección en 2020 y de nuevo en 2027. Además, los cambios introducidos estipulan que no se puede gozar de más de dos mandatos sucesivos, pero no dicen nada de que no sean consecutivos.