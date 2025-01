Finlandia no ve "ninguna señal" positiva de Rusia para reabrir la frontera: "La pelota está en su mano"

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha subrayado este miércoles que las autoridades rusas no han dado "ninguna señal" que facilite la reapertura de la frontera, cerrada desde finales de 2023 después de que cientos de migrantes indocumentados trataran de ingresar al territorio europeo en unos hechos que Helsinki considera como una maniobra de presión orquestada desde el Kremlin.

"Todavía no vemos ninguna señal por parte de Rusia de que si abriéramos las fronteras no se volvería a realizar el mismo tipo de instrumentalización de los solicitantes de asilo. Mientras no haya certeza, veo difícil abrir la frontera. La pelota está, por así decirlo, en manos de los rusos", ha manifestado Stubb desde la ciudad de Lappeenranta, fronteriza con Rusia.

Así las cosas, el presidente finlandés ha afirmado que el Parlamento abordará la cuestión fronteriza en el futuro y ha asegurado que Europa está siendo víctima de una "guerra híbrida" por parte de Rusia, que se aprovecha de diversas maniobras --como la cuestión migratoria o el aumento de su influencia en otros países-- como medida de presión en el marco de la guerra en Ucrania.

Las autoridades de Finlandia anunciaron el cierre de los puestos fronterizos con Rusia a finales de 2023 después de que durante las semanas anteriores cientos de solicitantes de asilo procedentes de territorio ruso se amontonaran en el cruce entre ambos países con la intención de ingresar en territorio de la Unión Europea.

Tras varias ampliaciones del cierre de fronteras, las autoridades anunciaron en abril de 2024 el cierre indefinido. Varios países que comparten frontera con Rusia han denunciado esta práctica, que vendría también siendo utilizada por Bielorrusia --único socio de Rusia en el continente-- en represalia a las sanciones de la Unión Europea.