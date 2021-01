Finlandia restringe la entrada hasta finales de febrero para hacer frente al coronavirus

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Finlandia han restringido este miércoles la entrada al país hasta finales de febrero como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Las entradas por motivos laborales estarán permitidas únicamente para "trabajadores esenciales", según ha indicado el Gobierno en un comunicado en el que matiza que habrá excepciones para aquellas personas que desempeñen labores vinculadas al transporte, los servicios sanitarios y de rescate, así como diplomáticos y periodistas.

Además, también se podrá entrar en el país para acudir a bodas y funerales. Con estas medidas, que el Gobierno planea mantener hasta el 25 de febrero, las autoridades prevén un descenso de las entradas desde Estonia.

Los ciudadanos finlandeses, no obstante, podrán entrar y salir del país en todo momento, si bien el Gobierno ha recomendado no hacer desplazamientos por motivos no esenciales, especialmente a Reino Unido, Irlanda y Sudáfrica, donde se han registrado nuevas variantes del virus.

La cifra de infectados en Finlandia es de las más bajas de Europa. El país ha registrado unos 43.000 casos y 660 fallecidos por el coronavirus.