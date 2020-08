Los firmantes del acuerdo nuclear iraní se reunirán el 1 de septiembre en Viena

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los países firmantes del acuerdo nuclear con Irán, incluida la República Islámica, se reunirán el próximo 1 de septiembre en Viena (Austria) para evaluar la deteriorada situación del acuerdo y la petición de Estados Unidos, país que abandonó el tratado, de imponer una ampliación del embargo de armas sobre Teherán amparado en este documento, algo que disputan los países que siguen implicados.

Así las cosas, los países han convocado una reunión de la Comisión Conjunta del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), el nombre oficial del acuerdo nuclear, presidida en nombre del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, por la Secretaria General del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helga Maria Schmid.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha sido el que ha entregado la notificación al Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que ningún miembro tiene, en principio, intención de apoyar la prórroga solicitada, como quedó demostrado el pasado viernes cuando la resolución de Washington fue rechazada tras obtener dos votos a favor, dos en contra y once abstenciones.

Ahora, la carta de Estados Unidos insiste en que Irán no está cumpliendo con sus obligaciones en el marco del acuerdo nuclear firmado en 2015, si bien tanto Irán como otros países del Consejo de Seguridad han señalado que Washington carece de legitimidad alguna para solicitar este tipo de medidas, dado que abandonó el acuerdo.

Este mismo jueves a última hora, el Gobierno ruso ha solicitado la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad para abordar el asunto, tal y como han confirmado fuentes diplomáticas a la agencia de noticias Sputnik.

El objetivo del acuerdo es evitar que Irán desarrolle armas nucleares y, antes de que se produjera la salida de Estados Unidos en 2018, no había indicios de que Teherán estuviera incurriendo en una violación del acuerdo.

El propio Borrell, ha recalcado, por su parte, la falta de legitimidad por parte de Estados Unidos para activar el mecanismo que incluye el acuerdo en caso de que Irán no cumpla con lo estipulado en el mismo.

"Como he venido repitiendo, Estados Unidos salió de forma unilateral del acuerdo nuclear en 2018 y no ha estado participando en las actividades relacionadas con él. Por lo tanto, no puede considerarse un país firmante ni participante y no puede imponer sanciones basándose en el acuerdo mediante resoluciones", ha indicado Borrell en un comunicado.