El fiscal a cargo del caso Floyd no descarta el cargo de homicidio en primer grado contra el agente responsable

Manifestación en Nueva York contra la muerte de George Floyd - Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA / DPA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Minesota, Keith Ellison, a cargo de la investigación de la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia policial en el momento de su arresto ha asegurado este martes que no descarta ninguna opción respecto a los cargos que va a presentar contra el agente presuntamente responsable, Derek Chauvin, incluido homicidio en primer grado.

En declaraciones al programa Good Morning America en la cadena ABC News, el fiscal ha confirmado que está "sopesando todos los cargos" y "todas las opciones están sobre la mesa" respecto a Chauvin, quien fue detenido el viernes por la muerte de Floyd el pasado 25 de mayo y se encuentra provisionalmente en prisión.

No obstante, Ellison ha advertido de que se trata de un caso complicado y que requiere minuciosidad. "En general, los miembros del jurado resuelven todas las dudas en favor de la Policía", ha apuntado, subrayando que "el sistema" hace que "los policías gocen de ciertas inmunidades" que "han quedado establecidas con el curso de los años".

En este tipo de casos, ha incidido el fiscal, demostrar los hechos "no es fácil y" quien quiera que diga lo contrario no se ha enfrentado "nunca a uno", ha añadido. Por ello, ha descartado ofrecer plazos sobre cuándo presentará los cargos contra Chauvin.

Por ahora, ha precisado, se está revisando la información que ya había recabado inicialmente el juez del condado encargado del caso, si bien ha prometido que "todo el que tenga culpabilidad tendrá que rendir cuentas". El lunes, Ellison ya había adelantado que, además de a Chauvin, estaba estudiando procesar a los otros tres agentes presentes en el momento de la muerte de Floyd.

El fiscal ha insistido en que tanto él como su equipo están avanzando de forma "expedita" pero con cautela, lo cual podría llevar más tiempo de lo que a la ciudadanía le gustaría. "Hay numerosos vídeos, numerosas declaraciones de testigos, mucho material que analizar con la debida diligencia", ha justificado.

No obstante, ha agregado, "no vamos a prolongar esto más allá de lo absolutamente necesario". "Sé que puede no satisfacer a la gente" porque quieren que los cargos se presenten "inmediatamente" pero "este caso debe hacerse de forma metódica y así lo estamos haciendo ahora mismo", ha zanjado.

Chauvin fue detenido el viernes como sospechoso de un posible delito de asesinato en tercer grado y otro de homicidio imprudente en segundo grado por lo ocurrido el 25 de mayo durante el arresto del fallecido, presuntamente por un billete falsificado de 20 dólares. En la grabación de la detención, se ve a Chauvin reteniendo con la rodilla en el cuello a Floyd en el suelo y se escucha a este decir "no puedo respirar".

La familia de la víctima presentó el lunes el resultado de la autopsia independiente que se le ha practicado, según la cual murió asfixiado durante la detención en Mineápolis. Esto forzó que el condado de Hennepin publicara un segundo informe de la autopsia oficial, en el que se confirmaba que la muerte de Floyd fue un "homicidio" como consecuencia de "la sumisión, la restricción y la compresión del cuello" que sufrió a manos de Chauvin.