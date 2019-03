El fiscal general de EEUU planea publicar los detalles del informe de Mueller en el plazo de "semanas, no meses"

Publicado 26/03/2019 21:44:13 CET

WASHINGTON, 26 Mar. (Reuters/EP) -

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, planea publicar una versión con detalles sobre el informe de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en el plazo de "semanas, no meses", según fuentes del Departamento de Justicia.

Barr publicó el domingo su resumen de las conclusiones del informe, si bien dijo que necesitaba más tiempo para revisar la totalidad del texto y determinar cuánto del mismo podría hacerse público.

Algunas de las secciones del informe confidencial de Mueller contienen materiales que fueron revelados durante procedimientos secretos del gran jurado. Las normas federales prohíben en general que el Gobierno publique este tipo de información.

Hasta el momento Barr no ha revelado cuándo podría publicar el documento, si bien demócratas de la Cámara de Representantes le han pedido ya que lo haga antes del 2 de abril. El Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre esta reclamación.

Barr explicó el domingo que Mueller ha concluido en su investigación que no hay pruebas que permitan demostrar que la campaña electoral de Donald Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

"La investigación del fiscal especial no ha demostrado que la campaña de Trump ni nadie vinculado con ella conspirara o se coordinara con Rusia para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016", dijo, en una carta dirigida al Congreso.

La carta de Barr resume las principales conclusiones del informe elaborado por Mueller tras 22 meses de investigación y remitido este viernes a Barr, con lo que se cierra una investigación que ha ensombrecido el mandato de Trump desde hace casi dos años.

Trump reaccionó con la confianza de que el Informe Mueller supone su "exculpación completa y absoluta". "Me acaban de informar de que no hubo conspiración con Rusia, la cosa más ridícula que haya escuchado jamás", señaló.

"No ha habido conspiración con Rusia. No ha habido obstrucción y ha sido una exculpación completa y absoluta", afirmó Trump, en declaraciones a la prensa desde West Palm Beach, en Florida, antes de abordar el avión presidencial, el 'Air Force One'.

Mientras, las dos principales voces del Partido Demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi y Charles Schumer, han subrayado que el informe de Mueller no descarta que Trump haya cometido un delito de obstrucción a la justicia.

También han pedido la publicación del Informe Mueller varios de los candidatos a la nominación demócrata para las presidenciales de 2020 como Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris y Elizabeth Warren.