El fiscal jefe del TPI promete redoblar sus esfuerzos para investigar la guerra entre Hamás e Israel

Karim Khan recuerda que "la ley protege a todos" al terminar su visita a Israel y Cisjordania



MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha prometido que intensificará sus esfuerzos a la hora de investigar las denuncias por crímenes de guerra por parte de Israel y Hamás tras el final de su visita a Israel y Cisjordania, la primera desde el estallido de la guerra el 7 de octubre.

"Mi oficina redoblará todavía más sus esfuerzos para que progresen las investigaciones sobre esta situación", ha manifestado el fiscal jefe en un comunicado.

Khan ha expresado su confianza en que participen los actores implicados directa o indirectamente en el conflicto para que, cuando su oficina emprenda las medidas que considere pertinentes, lo haga "sobre la base de pruebas objetivas, verificables y resistentes al escrutinio de un tribunal con vistas a perspectivas realistas de una condena".

La Fiscalía del TPI está investigando ahora mismo la guerra de Gaza, en parte como una prolongación de las pesquisas todavía en curso sobre el conflicto previo de 2014 entre Israel y Hamás; una que atañe a la política de asentamientos israelí y la letal respuesta israelí a las protestas en la frontera de Gaza, aprobada por la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, en 2021.

A esta investigación actual se añade la actuación de las milicias palestinas el 7 de octubre, al desencadenar una matanza de civiles en el sur de Israel, así como el posterior lanzamiento de cohetes sobre poblaciones civiles o la toma de rehenes.

En este sentido, Khan ha podido visitar los lugares atacados por las milicias palestinas, donde fue testigo de "escenas de crueldad calculada" que "representan algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad, crímenes para los cuales fue creado este tribunal".

Khan ha exigido además "la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes tomados por Hamás y otras organizaciones terroristas" dado que "no hay justificación para la retención de rehenes y, en particular, para la flagrante violación de los principios fundamentales de humanidad mediante la toma y retención continua de niños" entre ellos.

En lo que concierne a la operación israelí en Gaza, Khan ha avisado que "la forma en que Israel responde a estos ataques está sujeta a parámetros legales claros que rigen los conflictos armados", y, ya sobre los asaltos de colonos israelíes en las poblaciones de Cisjordania, el fiscal jefe del TPI ha querido subrayar que "ningún israelí armado con una ideología extrema y un arma debe percibir que puede actuar impunemente contra los civiles palestinos".

"No puedo ser más claro al respecto. Todos los actores deben cumplir con el derecho internacional humanitario. Si no lo hace, no se queje cuando mi Oficina esté obligada a actuar", ha zanjado el fiscal.