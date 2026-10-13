La Fiscalía antiterrorista asume la investigación del tiroteo del lunes en un instituto del sur de Francia

Agentes y padres de alumnos en el instituto Joseph-Lakanal de Aubagne, sur de Francia - William Cannarella / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía antiterrorista de Francia asumirá la investigación por el tiroteo perpetrado este pasado lunes por un alumno de 14 años en un instituto de educación secundaria en el sur del país, y en el que hirió con un fusil de caza al director del centro y a una docente.

El organismo ha anunciado este martes en un comunicado que se hará cargo del proceso contra el menor, en un inicio asumido por la Fiscalía de Marsella, una decisión que se produce tras un primer análisis del contenido en plataformas y aparatos electrónicos del autor de los disparos.

"Todo apunta a su probable pertenencia al movimiento 'True Crime Community' (TCC, por sus siglas en inglés), así como a que el acto delictivo cometido en su centro educativo se enmarcar en dicha ideología", ha determinado la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés).

El Ministerio Público, que recuerda que la TCC es a su vez "un ecosistema de comunidades digitales que glorifica a los autores de matanzas masivas e incita, en ciertas formas, al recurso a la violencia extrema", asumirá por tanto las investigaciones sobre el alumno, que permanece en detención preventiva.

El menor, que cursa 3º de educación secundaria en el instituto Joseph-Lakanal la localidad de Aubagne, está acusado de los cargos de "intento de asesinato en relación con una organización terrorista, asociación ilícita con fines terroristas para cometer delitos contra las personas e infracciones de la legislación sobre armas, en relación con una organización terrorista".

De acuerdo a las informaciones de la cadena francesa BFMTV, el chico de 14 años expresó "arrepentimiento" y aludió a la "venganza" contra el personal del centro educativo durante su interrogatorio.

El acusado, armado con un fusil de caza oculto en una funda de guitarra de acuerdo a las autoridades locales, irrumpió en el instituto, donde disparó en varias ocasiones, hiriendo al director del centro, de 57 años, a una docente, de 37, si bien fueron hospitalizados sin correr peligro de muerte.