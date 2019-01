La Fiscalía dice que hay una denuncia "privada" contra el exmarine estadounidense detenido en Irán

Publicado 25/01/2019 11:47:52 CET

DUBÁI, 25 Ene. (Reuters/EP) -

El exmarine estadounidense detenido en Irán Michael White afronta un proceso judicial derivado de una "denuncia privada", según ha contado este viernes un representante de la Fiscalía encargada de un caso que podría hacer empeorar aún más las relaciones entre Estados Unidos y la República Islámica.

"Hay una denuncia privada contra él", ha afirmado Gholamali Sadeqi, el fiscal de la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, al ser preguntado sobre los motivos por los que ha sido detenido Michael White.

Sadeqi no ha ofrecido detalles sobre la denuncia presentada contra el exmarine norteamericano. En otras ocasiones, las "denuncias privadas" han sido denuncias presentadas por miembros de la Guardia Revolucionaria y otros servicios de seguridad para arrestar a activistas o para cerrar medios.

Preguntado sobre si White afronta cargos por temas de seguridad, el fiscal ha dicho que eso "se está investigando". "Este caso está en el proceso de las investigaciones y los resultados serán anunciados cuando se complete".

Las autoridades de Irán han confirmado el arresto de White por cargos no concretados después de que el diario 'The New York Times' contara que White, un veterano de la Marina estadounidense, fue detenido en julio cuando viajó al noreste de Irán para ver a su novia.

Este caso podría pasar factura a las ya dañadas relaciones entre Estados Unidos e Irán, muy deterioradas desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, retiró a su país del acuerdo nuclear firmado con la República Islámica y recuperó las sanciones contra el régimen de los ayatolás.

En los últimos años, varios estadounidenses han sido detenidos en Irán. En 2017, Trump alertó de que Irán afrontaría "nuevas y graves consecuencias" si no liberaba a todos los estadounidenses injustamente detenidos en territorio iraní.

La madre de White contó al diario 'The New York Times' que su hijo, residente en California, sufre asma grave y que en su día fue sometido a sesiones de quimioterapia y a tratamiento radiactivo por un tumor en el cuello.