La Fiscalía no presentará cargos contra un espía británico vinculado a 14 asesinatos en el conflicto con el IRA

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía para Irlanda del Norte ha decidido que no presentará cargos contra un espía británico vinculado a 14 asesinatos durante los tiempos del conflicto armado con el IRA en una decisión que las familias de las víctimas han descrito como un error de alcance sísmico".

La llamada 'Operación Kenova', la investigación liderada por el excomisario de la Policía de Bedforshire, Jon Boutcher, determinó a principios de marzo que este espía estuvo relacionado con estos asesinatos, así como con 15 secuestros durante su trabajo encubierto dentro del servicio de seguridad interna del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés), encargado precisamente de buscar infiltrados entre sus filas.

De acuerdo con la investigación, el espía era "sin dudas un activo de enorme importancia" pero acabó "costando más vidas de las que salvó". Las conclusiones de las pesquisas pedían tanto al Gobierno británico como a los republicanos norirlandeses que pidieran disculpas tanto a las familias de las víctimas.

La Fiscalía, no obstante y como ya anticipó en las semanas previas, ha confirmado que no presentará cargo alguno. "Recibimos un expediente de investigación y, tras un cuidadoso examen de todas las pruebas disponibles, se tomó la decisión de no procesar por motivos probatorios. No podemos hacer más comentarios en relación con este asunto", ha hecho saber un portavoz de la Fiscalía al diario 'The Guardian'.

El abogado que representa a las familias afectadas por las actividades de agentes británicos infiltrados en el IRA, ha declarado que esta decisión supone "un fallo de consecuencias sísmicas" y una ataque contra el sistema judicial. "¿Qué podemos esperar cuando algo que ha ocurrido, tan absolutamente criminal, no es merecedor de un proceso a gran escala? Va más allá de la farsa", ha lamentado en declaraciones a este mismo medio.