La Fiscalía de RDC pide al Constitucional que rechace la demanda de Fayulu para un recuento en las presidenciales

Publicado 15/01/2019 22:19:45 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de República Democrática del Congo (RDC) ha pedido este martes al Tribunal Constitucional que rechace la petición presentada por el opositor Martin Fayulu reclamando un recuento de los resultados oficiales, que sitúan como ganador al también opositor Félix Tshisekedi.

En su solicitud, la Fiscalía ha sostenido que la demanda de Fayulu es "irregular" y "no presenta pruebas sobre los hechos alegados", según ha recogido la emisora local Radio Okapi. Por ello, ha reclamado que sea desestimada.

Las vistas en torno a la demanda de Fayulu han arrancado durante la jornada y el Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto antes del viernes. Está previsto que el nuevo presidente jure su cargo el 22 de enero.

Por su parte, el partido opositor Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS) --liderado por Tshisekedi-- ha sostenido que la demanda de Fayulu no se sostiene, al tiempo que ha desvelado planes para demandar los resultados de las legislativas, en las que se impuso claramente el partido gubernamental, tal y como ha informado la agencia británica de noticias Reuters.

A pesar de que Emmanuel Ramazani Shadary, el candidato respaldado por el presidente, Joseph Kabila, se hizo con el 24 por ciento de los votos en las presidenciales --quedando en tercer lugar--, la coalición gubernamental se hizo con más de 350 de los 500 escaños en el Parlamento.

La Comisión Electoral Independiente (CENI) anunció el jueves pasado la victoria de Tshisekedi, rápidamente rechazada por Fayulu, quien sospecha que el opositor habría llegado a un acuerdo con Kabila para un reparto del poder. El hecho de que los partidarios del presidente saliente se hayan hecho con la mayoría en la Asamblea no ha hecho sino acrecentar esa sospecha.

Por su parte, la Conferencia Episcopal congoleña (CENCO) aseguró el mismo jueves que en base a los datos de que dispone obtenidos por sus observadores desplegados en todo el país durante la jornada electoral, Tshisekedi no fue el ganador, si bien no quiso desvelar quién sería. No obstante, fuentes diplomáticas que han visto los datos de la CENCO dijeron a Reuters que se trataría de Fayulu.

Así las cosas y de confirmarse su victoria, Tshisekedi se encuentra atado durante su nuevo mandato a la espera de que Kabila, como se teme buena parte de la oposición, decida presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales en 2023, donde ya no existirán los límites a su periodo de mandato.