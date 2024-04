La 'Flotilla de la Libertad', bloqueada en Turquía tras retirar Guinea-Bissau la bandera a su barco principal de carga

Archivo - Imagen de archivo del barco 'Freedom' de la Flotilla de la Libertad - TWITTER/ @RUMBOAGAZA - Archivo

Percibe motivos "descaradamente políticos" por "presiones de Israel" y acusa al país africano de "complicidad con el genocidio" en Gaza

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Coalición de la 'Flotilla de la Libertad' ha denunciado este sábado que se encuentra bloqueada en Turquía después de que Guinea-Bissau haya decidido retirar, por motivos "descaradamente políticos", según la organización, su bandera de dos de los barcos que la conforman, uno de ellos el principal buque de cargamento de ayuda, con más 5.000 toneladas de suministros a bordo, lo que ha impedido partir al contingente humanitario rumbo a Gaza.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde, cuando, siempre según la versión de la Flotilla, el Registro Internacional de Barcos de Guinea-Bissau exigió una "inspección extremadamente inusual" de su barco principal, el 'Akdenez', que ya había "atravesado todos los exámenes requeridos".

Tras completar la inspección pertinente, el Registro del país africano decidió retirar la bandera a dos de los barcos de la Flotilla, entre ellos el mencionado barco de carga "que ya estaba cargado con más de 5.000 toneladas de ayuda vital para los palestinos de Gaza".

La Flotilla denuncia que en el comunicado de retirada, el Registro Naval menciona específicamente la planeada misión a Gaza y realiza "exigencias extraordinarias" para recabar información, "más una carta formal de aprobación explícita de ayuda a Gaza, más un manifiesto completo del cargamento".

En el comunicado publicado en su página web, la Flotilla se declara sorprendida por semejantes peticiones por parte de una autoridad "normalmente limitada a garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad naval".

Por ello, la Flotilla lamenta que "Guinea-Bissau se ha convertido en cómplice de la campaña de hambruna deliberada orquestada por Israel", así como del "asedio ilegal y del genocidio contra la población palestina de Gaza".

"Sin bandera, no podemos navegar", reconoce la organización, que avisa no obstante que lo ocurrido con la bandera "no es el final" de su misión.

"Navegaremos", insiste la Flotilla. "Israel no puede ni podrá aplastar nuestra determinación de romper su asedio ilegal y llegar al pueblo de Gaza. Nos fortalece su increíble e inexplicable capacidad para mantener su humanidad, dignidad y esperanza cuando el mundo no les ha dado motivos para hacerlo", concluye.