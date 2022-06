Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos instan a Irán a "cooperar" con el OIEA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha aprobado una resolución de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que insta a Teherán a cooperar con su investigación tras el anuncio de Teherán del apagado de dos cámaras de vigilancia en las instalaciones nucleares de la institución.

La resolución, recogida por la cadena británica BBC, expresa una "profunda preocupación" sobre la insuficiente cooperación por parte de Irán y exhorta al país a "actuar de manera urgente para cumplir con sus obligaciones legales".

Según la citada cadena, Rusia y China han votado en contra del documento, mientras que la implicada, Teherán, ha rechazado el texto antes de la votación, realizada en el marco de la junta del organismo, y ha advertido de las consecuencias de aprobarla.

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles que han apagado dos de las cámaras de vigilancia instaladas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en sus instalaciones nucleares, sin dar más detalles o especificar los lugares en los que se encuentran ubicadas.

La Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI) ha indicado que, hasta la fecha, ha mantenido una "cooperación extensa" con el organismo internacional y ha criticado que el OIEA "no haya tenido en cuenta que esta cooperación es parte de la buena voluntad de Irán y haya considerado que es un deber".

Por ello, ha indicado que las autoridades han decidido apagar dos de estas cámaras, supuestamente instaladas voluntariamente por Teherán y al margen de sus obligaciones con las salvaguardias nucleares, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

La decisión ha llegado apenas unos días después de que Teherán rechazara el último informe del OIEA, que afirmó que Teherán "no ha aclarado" la existencia de material nuclear no declarado en tres de sus instalaciones, y subrayó que "no refleja la verdad" sobre las conversaciones bilaterales. "Irán entregó al OIEA respuestas por escrito a sus preguntas", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.