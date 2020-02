Francia ofrecería a sus aliados información sobre su estrategia nuclear para operar con independencia de EEUU

Publicado 07/02/2020 14:18:37 CET

PARÍS, 7 Feb. (DPA/EP) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abierto la posibilidad de compartir con sus aliados algunos aspectos de su estrategia militar nuclear para favorecer cierta independencia operativa respecto a Estados Unidos, la principal potencia nuclear del mundo.

En un discurso centrado en la defensa nacional e internacional, Macron ha explicado que Francia podría "abrir un diálogo estratégico" sobre lo que describió como su "contingente nuclear" e incluso tomar parte en simulacros militares en este aspecto.

"La última década ha sido escenario de un desafío al equilibrio estratégico, político, económico, tecnológico, energético y militar. Ahora mismo estamos viendo el amanecer de una amenaza que podría socavar la paz que nos hemos ganado después de tantas tragedias en nuestro continente", ha explicado en el discurso, pronunciado en la Escuela Militar de París.

"No podemos permanecer como meros espectadores", ha añadido Macron antes de recalcar no obstante, que Francia no tiene intención de "compartir su arsenal nuclear con cualquiera" y recalcó que Estados Unidos sigue siendo, a largo plazo, un pilar de seguridad para Europa. No obstante, el presidente francés ha argumentado que Europa "debería ser más independiente".

Francia, que aboga por una disuasión "estrictamente suficiente", ha "reducido el tamaño de su arsenal a menos de 300 armas nucleares", según Macron, quien ha elogiado el "ejemplar historial" del país en términos de desarme.