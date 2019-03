Las fuerzas de India matan a siete presuntos milicianos en operaciones en Cachemira

Publicado 22/03/2019 17:54:30 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de India han matado en las últimas horas a siete presuntos milicianos, entre ellos dos de nacionalidad paquistaní, en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo en la región de Cachemira, en disputa con Pakistán.

Según las informaciones recogidas por el diario local 'The Times of India', al menos dos miembros del grupo armado Lashkar-e-Taiba (LeT) han muerto en el marco de un enfrentamiento en el distrito de Bandipora durante una operación para intentar rescatar a dos rehenes.

"Dos terroristas de LeT han muerto en (el área de) Hayín. Por el material incriminatorio, han sido identificados como paquistaníes", ha dicho un portavoz policial, que ha agregado que uno de los rehenes --un niño de doce años-- fue ejecutado por los sospechosos. En la operación han muerto otros tres milicianos.

Por otra parte, otros dos presuntos terroristas han muerto en otra operación de las fuerzas de seguridad en el distrito de Shopian tras un tiroteo después de que los sospechosos abrieran fuego contra los agentes.

India ha incrementado sus operaciones contra los grupos armados que operan en Cachemira a raíz del atentado perpetrado el 14 de febrero en la localidad de Pulwama, que se saldó con la muerte de 40 miembros de las fuerzas de seguridad.

La autoría fue reclamada por Jaish-e-Mohammad (JeM), tras lo que India acusó directamente a Pakistán de estar implicado en el ataque, lo que fue rechazado de plano por Islamabad.

Tras ello, India llevó a cabo un ataque en territorio paquistaní contra lo que describió como un campamento de JeM y dijo que había matado a más de 300 supuestos terroristas, si bien Pakistán también negó la versión de Nueva Delhi y dijo que sólo había un civil herido.

Posteriormente, las autoridades indias denunciaron la entrada de aviones de guerra paquistaníes en su espacio aéreo y Pakistán dijo haber derribado dos cazas del país vecino y capturado a uno de sus pilotos.

La escalada de tensiones se redujo después de que las autoridades paquistaníes liberaran al piloto en un gesto de buena voluntad. El primer ministro paquistaní, Imran Jan, dijo la semana pasada que "se ha evitado una guerra", si bien alertó de que la amenaza permanece.

La escalada de tensión ha generado preocupación entre los principales países de la escena internacional, así como llamamientos a la contención dado que los dos países cuentan con armamento nuclear.