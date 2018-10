Fútbol para ayudar a los niños a superar el trauma de la guerra en RCA

EL FÚTBOL GENERA CONFIANZA Y SUPERACIÓN

Desde War Child UK creen que jugar al fútbol ayudará a mejorar el bienestar psicosocial de estos niños, muchos de los cuales han perdido a familiares, como Andrew, o han participado activamente en los enfrentamientos tras ser enrolados por alguno de los grupos armados, además de ayudarles a relacionarse con otras personas y generar "mecanismos de confianza y superación".

"Busca romper las barreras que dividen a las sociedades, apoyando la prevención de conflictos y la cohesión de la comunidad", insiste el responsable de la ONG, que defiende que el deporte ayuda a "movilizar a los jóvenes y fomenta el sentido de pertenencia" además de desarrollar cualidades como "la disciplina, la confianza, el liderazgo, la tolerancia y el respeto".

Por ahora, y a falta de conseguir más patrocinadores y fondos, el proyecto se limita a Bossangoa, pero la ONG británica tiene el deseo de poder llevarlo a otras zonas del país y también a otros países en los que ya trabaja, como Afganistán, República Democrática del Congo, Irak o Palestina. "El proyecto se adaptará a las necesidades de los niños y jóvenes con los que trabajamos dependiendo de la región y los países", señala.

Foto: WAR CHILD UK/KAREL PRINSLOO

República Centroafricana lleva inmerso en un conflicto desde finales de 2013 que enfrenta a los antiguos rebeldes Séléka, principalmente musulmanes, con las milicias antibalaka, predominantemente cristianas. La elección de Faustin-Archange Touadera como presidente en 2016 no ha conseguido restablecer la calma en el país y el Gobierno apenas ha logrado restablecer su presencia fuera de Bangui, la capital.

En el último año, la violencia se ha recrudecido, provocando un nuevo éxodo de población. Actualmente, de personnes casi 615.000 desplazados internos en el país, mientras que otros 572.000 han buscado refugio en los países vecinos.

Según la ONU, 2,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria para poder sobrevivir, de los que 1,3 millones son niños. Asimismo, el conflicto ha tenido un gran impacto en la alimentación de la población y 2 millones de personas se enfrentan a problemas para poder garantizar su siguiente comida.

Foto: WAR CHILD UK/KAREL PRINSLOO

IMPACTO DEL CONFLICTO EN LOS NIÑOS

La mala alimentación, junto con el desplazamiento forzoso por la violencia y el cierre de las escuelas, ha dejado a niños como Andrew en una situación dramática. "No puedo ir a la escuela principalmente porque hay muchos disparos y me asusta mucho cuando escucho tiros", reconoce.

"Antes del conflicto, podía caminar por la calle y regresar cuando quisiera, pero desde que estalló el conflicto tengo que volver pronto", explica Andrew. "Mucha gente está sufriendo", se lamenta este adolescente centroafricano, a quien la violencia ha privado de continuar con la formación en carpintería que estaba recibiendo.

Esta situación "me empuja a querer salir fuera y luchar para protegerme", confiesa. "Pienso sobre lo que me ha pasado y lo que he visto, es la primera vez que veo tales cosas", reconoce, expresando un único deseo: "Me gustaría que hubiera paz en mi país".