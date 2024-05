Gallant advierte a "enemigos y mejores amigos" de que Israel "logrará sus objetivos"

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant - Europa Press/Contacto/Ariel Hermoni/Israel Mod

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha advertido este jueves a los "enemigos y mejores amigos" de Israel de que el Ejército "logrará sus objetivos en el norte y en el sur", en alusión a la guerra abierta tanto en la Franja de Gaza contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), como en Líbano contra el partido-milicia chií Hezbolá.

"Desde aquí les digo a los enemigos de Israel y a sus mejores amigos: el Estado de Israel no puede ser sometido (...) Nos mantendremos firmes, lograremos nuestros objetivos, atacaremos a Hamás, destruiremos a Hezbolá y traeremos seguridad", ha manifestado el ministro de Defensa, recoge 'The Times of Israel'.

Así las cosas, Gallant ha aseverado que Israel garantizar su propia existencia "cueste lo que cueste", y ha recordado "la directiva" aprobada por las autoridades israelíes hace apenas una semana durante el Día del Recuerdo del Holocausto, cuando defendieron que "nunca más" se volverían a repetir acontecimientos como aquel.

"Para mí no es sólo una directiva, es un plan de trabajo. Así es como funcionará el sistema de defensa y así es como funcionarán las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", ha remachado el responsable de la cartera de Defensa durante una ceremonia previa al Día de los Caídos en Israel.

Estas declaraciones de Gallant se producen apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara la suspensión de los suministros armamentísticos a Israel si su Ejército decide lanzar una operación a gran escala en la ciudad de Rafá, una de las últimas poblaciones gazatíes que todavía no ha sido asolada por las FDI.