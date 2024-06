Gallant insiste en que todos deben defender Israel tras votar en contra de la exención de los ultraortodoxos

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha advertido de que el Ejército necesita de "todos" los sectores de población y de que independientemente de su origen y condición todos aquellos en edad de servir deben ser reclutados, en el marco del debate legislativo para obligar a la movilización de los ultraortodoxos.

"Necesitamos que todos nos protejamos en este país. Traeremos a todos los posibles, de todos los segmentos del público, de todos los niveles, los reclutaremos, les daremos igualdad de oportunidades", ha dicho.

"En lo que a mí respecta, no importa de dónde vengas, lo que tus padres hicieron, en qué parte del país vivas, puedes alcanzar cualquier unidad", ha añadido durante un encuentro con las tropas, informa 'The Times of Israel'.

Gallant ha sido el único miembro de la coalición que votó este lunes en contra de seguir trabajando en un antiguo proyecto de ley --abandonado tras la última disolución de la Knesset-- que contempla exenciones al servicio militar para los ultraortodoxos, conocidos también como estudiantes de la escuelas talmúdicas.

Aprobado con 63 votos a favor en un Parlamento formado por 120 diputados, ahora deberá pasar al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa para su posterior segunda y tercera lecturas antes de convertirse en ley.

Si finalmente dicho texto se aprueba, si bien reduciría la edad para el servicio obligatorio para los estudiantes de las escuelas talmúdicas de los 26 a 21 años, a aumentaría "muy lentamente" la tasa de reclutamiento de este sector, en un momento en el que Israel tiene abiertos los frentes de Gaza y el sur de Líbano.

Mientras tanto, el Ejército de Israel ha tenido que ampliar los periodos tanto de tiempo de aquellos que han sido reclutados como de los reservistas debido a la falta de efectivos después de ocho de guerra.