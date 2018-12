Ghani critica a los talibán por rechazar las conversaciones directas con el Gobierno de Afganistán

Publicado 21/12/2018 11:38:36 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha criticado este viernes a los talibán por negarse a iniciar conversaciones directas con la delegación del Gobierno que se desplazó esta semana a Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde mantuvieron contactos con representantes de Estados Unidos.

La Presidencia ha recalcado en un comunicado que Kabul "responde de forma positiva a las demandas de los ciudadanos del país y al consenso nacional por la paz", al tiempo que ha tildado de "desafortunado" que no haya negociaciones con los insurgentes.

Asimismo, ha manifestado que el Gobierno "cumplió su tarea" pero "no logró sus ambiciones" de reunirse con los talibán, antes de resaltar que los insurgentes "demuestran que no quieren el bienestar de la región, no están comprometidos con la paz y quieren continuar con la guerra".

Ghani ha argumentado que los talibán han dejado clara esta postura "al rechazar las demandas justificadas de la población afgana y la comunidad internacional", según ha informado la agencia afgana de noticias Jaama Press.

Por último, ha apuntado que la decisión de los insurgentes de no reunirse con la delegación gubernamental es "una derrota política" del grupo y ha reiterado que las autoridades "continuarán sus esfuerzos para la paz". "Las Fuerzas Armadas siguen preparadas para defender al pueblo afgano", ha remachado.

El comunicado ha sido publicado un día después de que el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Jalilzad, afirmara que los talibán han aceptado que "no hay una solución militar" al conflicto y que se debe optar por una vía política para acabar con la guerra.

Jalilzad, que encabeza los esfuerzos de Washington para lograr un acuerdo de paz, ha participado en las reuniones en la ciudad emiratí de Abú Dhabi de Abú Dhabi.

"UN ERROR"

"Los talibán han dicho que no hay una solución militar, que no pueden derrotarnos", dijo. Así, agregó que los talibán han defendido que "primero deben sentarse con Estados Unidos y luego con el Gobierno afgano para resolver el problema".

En este sentido, señaló que considera "un error" que los talibán no quisieran reunirse con la delegación del Gobierno afgano que se desplazó a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Los países que estuvieron presentes dijeron que esta postura de los talibán era muy negativa y se plantearon dudas sobre si los talibán realmente querían la paz", apuntó, en una entrevista a la cadena de televisión local Tolo TV.

Asimismo, resaltó que la posibilidad de volver a un Emirato Islámico en Afganistán en caso de un acuerdo de paz con los talibán "ni se ha propuesto ni es una opción". "Me sorprendería si alguien pensara que ese sistema volverá", añadió.

Jalilzad apuntó además que el Gobierno de Trump ha prometido a los estadounidenses que la guerra en Afganistán terminará, pero ha incidido que, de continuar, Washington estará del lado del pueblo afgano.

Por el momento, Washington no ha dado más detalles sobre el encuentro, pero los talibán han aclarado en un comunicado que han hablado sobre el fin de la intervención estadounidense en Afganistán sin abordar un alto el fuego, la celebración de elecciones o la creación de un gobierno interino, informan los medios afganos.

Asimismo, los talibán también han pedido que se ponga fin a los "bombardeos contra civiles" y que se dé un trato humano a los prisioneros y se lleve a cabo un intercambio.