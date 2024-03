El Gobierno de Bangladesh achaca la muerte de 46 personas en el incendio de Daca a la falta de salidas de emergencias

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, ha lamentado este viernes la ausencia de salidas de emergencias en el centro comercial que se incendió el miércoles en Daca, la capital, donde han muerto al menos 46 personas debido a la virulencia de las llamas.

"El incendio registrado en la calle Bailey ha afectado al edificio donde se encuentra un centro comercial que no tenía salidas de emergencias", ha aseverado en declaraciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

Así, ha recalcado la importancia de "respetar las regulaciones y normativas a la hora de construir edificios" y ha hecho hincapié en la necesidad de "pedir a los arquitectos, al menos cuando diseñan casas o edificios, que dejen balcones, salidas de emergencias o zonas de ventilación".

La mandataria bangladeshí ha acusado a algunos propietarios de "tratar de utilizar todo el espacio disponible" y dejar la seguridad de estos inmuebles en un segundo plano. "Nada puede ser más doloroso que esto", ha aseverado en relación con las víctimas mortales.

No obstante, la primera ministra ha indicado que el Gobierno había ordenado en varias ocasiones la colocación de extintores y medidas de seguridad en todos los edificios, una cuestión que muchos se han tomado a la ligera. "Sé que no había seguro, así que las víctimas no tendrán compensación. Es importante que en estos casos haya concienciación", ha aclarado.