El Gobierno de Ecuador avisa de que no dialogará bajo "amenaza" ante las movilizaciones indígenas y campesinas

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Gobierno de Ecuador, Homero Castanier, ha advertido de que el Ejecutivo "no está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo con amenazas" ante las movilizaciones que sectores indígenas y campesinos han anunciado para este viernes.

En una entrevista recogida por el diario 'El Comercio', Castanier ha reconocido que la Constitución ecuatoriana protege el derecho a manifestarse, "a presentar inconformidad sobre ciertos temas", pero esa circunstancia "dista mucho de generar conflictos, de amenazar, de paralizar servicios".

Así, ha instado a los colectivos que piensan manifestarse a "presentar propuestas, establecer mesas de trabajo" y poner "sobre el tapete" las "inquietudes", al tiempo que ha garantizado que las gobernaciones estarán abiertas este viernes para todo aquel que quiera dialogar. "El Gobierno no está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo con amenazas", ha incidido.

Diversas organizaciones pertenecientes al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) han anunciado la convocatoria de una marcha pacífica en la ciudad de Latacunga para este viernes, movilización que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ya ha respaldado.

El principal objetivo de las marchas es la derogación de un decreto que establece un sistema para fijar el precio de los combustibles. Además, entre el pliego de peticiones destacan la revisión de las tasas de interés de los bancos privados, públicos y cooperativas de ahorro y crédito.

Los campesinos están preocupados porque, al no pagar los créditos en bancos y cooperativas, estos han empezado a embargar sus propiedades.

En este sentido, Castanier ha recordado que el martes el presidente, Guillermo Lasso, ya sostuvo una reunión con transportistas para concretar soluciones a las demandas del sector en torno al combustible. No obstante, el viceministro de Gobierno ya ha adelantado que el Ejecutivo no tiene previsto congelar el precio de los combustibles.

"No se va a congelar", ha zanjado. "Aquí quiero ser claro: una política de subsidio --no es que subsidia el presidente, el Gobierno, subsidiamos todos los ecuatorianos-- debe servir para quien no pueda acceder", ha remachado.