El Gobierno de EEUU avisa de que depurará responsabilidades por el derrumbe del puente en Baltimore

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, ha advertido de que el Gobierno federal examinará si alguna de las empresas involucradas en el barco portacontenedores que se estrelló el lunes contra el puente de Baltimore es de alguna manera responsable de este siniestro, que provocó el derrumbe de la estructura y la muerte de seis personas.

"Será claro: si alguna parte privada es responsable de esto, rendirá cuentas", ha subrayado Buttigieg en declaraciones a la cadena CNN, en las que también ha aclarado que las autoridades no "esperarán" en cualquier caso a dirimir posibles culpas para "ponerse a trabajar".

Las autoridades locales han confirmado que el barco alertó poco antes de estrellarse contra el pilar de que había perdido potencia y las imágenes muestran un repentino desvío de la ruta inicial. Por su parte, las de Singapur han afirmado este miércoles que el carguero superó en 2023 dos inspecciones de seguridad.

La junta de seguridad para el transporte tiene previsto comenzar a interrogar este miércoles a la tripulación del barco, así como a los testigos que presenciaron el derrumbe y al personal de los servicios de emergencia que intervino en los instantes posteriores al accidente.

Fruto del impacto, el principal puente de Baltimore está ahora destruido y el tráfico fluvial ha quedado completamente cerrado. El secretario de transporte ha reconocido que, a día de hoy, no se sabe siquiera el plazo para recuperar una mínima normalidad, ya que "no es algo simple". "No sólo necesitamos que los barcos entren, también que los que estaban (en el puerto) puedan salir", ha explicado.