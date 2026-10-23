El Gobierno de EEUU pide bloquear las elecciones en Alaska por una confusión de nombres entre candidatos

Archivo - El senador republicano Dan Sullivan, en imagen de archivo - Mattie Neretin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una moción para que las elecciones legislativas al Senado de Alaska sean anuladas en el caso de que el candidato republicano Dan Sullivan pierda los comicios porque uno de sus rivales, independiente, tiene un nombre demasiado parecido.

El Tribunal Supremo de Alaska, en junio, permitió que el candidato independiente (que además comparece con el nombre de "Daniel Sullivan Jr.") prosiguiera en la carrera electoral. Su rival republicano y actual senador se está jugando el cargo contra la demócrata Mary Peltola en un estado que Trump ganó en las presidenciales de 2024 por 13 puntos de ventaja.

La moción, recogida por el portal Politico, esgrime que la presencia de dos "Dan Sullivan" podría confundir a los votantes. Es más, el Departamento de Justicia está convencido de que se trata de un "intento deliberado", en línea con la Administración Trump, que lleva semanas avisando de un posible fraude electoral, sin prueba alguna.

"Dada la probabilidad considerable de que la inclusión de Daniel J. Sullivan confunda o induzca a error a los votantes que desean emitir su voto a favor del senador Sullivan -distorsionando así la voluntad de los electores de Alaska-, existe una probabilidad considerable de que la certificación de la elección refleje un proceso electoral carente de integridad", argumenta el Departamento de Justicia en su demanda.

La semana pasada, Trump abordó precisamente esta cuestión en un mitin donde aseguró que el sistema electoral en Alaska está concebido "para hacer malditas trampas" y que si el candidato independiente "logra rascar un 2% o un 3% de los votos, nunca se sabe lo que va a ocurrir".