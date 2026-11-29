Archivo - Bandera de Libia en Misrata - Islam Alatrash / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores liboi, El Taher el Baur, ha llamado a consultas al embajador libio en Kiev, Usama Mohamed al Abed Abdul Qasim, tras el ataque del pasado 22 de noviembre contra buques rusos en el puerto libio de Benghazi.

El Baur se ha reunido este domingo en la sede del Ministerio con el embajadro libio en Ucrania "tras el ataque ucraniano sobre la ciudad de Benghazi", ha informado el Ministerio en un comunicado.

Libia ha expresado su "rechazo" a estas acciones ucranianas por suponer "una violación de la soberanía libia y ser contrarias al derecho internacional".

El embajador ha informado a El Baur de la situación en Kiev y del estado de la comunidad libia en medio de la guerra abierta con Rusia.

El sábado el Gobierno del este de Libia no reconocido por la comunidad internacional confirmaba la muerte de dos militares muertos y varios heridos en el ataque contra naves rusas, incluida la corbeta 'Merkury'.

La 'Merkury' era una nave de 105 metros de eslora valorada en más de 150 millones de euros que llevaría varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra.