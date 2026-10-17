El Gobierno mexicano evaluará mejoras salariales y plazas tras el rechazo del personal sanitario a su última propuesta

Archivo - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - "Alejandro GodíNez" / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha avanzado este viernes que su Gobierno evalúa un nuevo plan para atender las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la salud y protección social, quienes piden un incremento salarial y la regularización de plazas, después de que rechazaran la última propuesta y se produjeran varias jornadas de protestas.

La mandataria mexicana ha asegurado que la revisión de las demandas laborales del personal afectado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) --que integra a los trabajadores de la salud y de protección social-- está siendo valorada en la mesa de trabajo instalada el pasado jueves y ha indicado que una nueva propuesta estaría sobre la mesa, aunque no ha detallado ninguna fecha sobre cuando podría confirmarse el acuerdo entre ambas partes.

"Se está evaluando (...) un programa integral, no solamente de aumento de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores", ha confirmado la presidenta en una conferencia.

La mesa de trabajo fue instalada después de que los trabajadores, mediante consulta nacional en la que votaron , rechazaran la propuesta de revisión salarial que contemplaba un aumento de casi el 7%.

Ante el rechazo, el IMSS señaló que forzaría "una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo" y sostuvo que la consulta fue un "ejercicio libre, directo y secreto" pese a que varios trabajadores mostrasen su inconformidad con el resultado y, hasta día de hoy, se estén manifestando enfrente de las oficinas del Instituto.

En relación, Sheinbaum ha visitado un hospital materno en Chetumal, ciudad ubicada en el sureste, "para ampliar la infraestructura hospitalaria y garantizar más y mejores servicios de salud".

"En Chetumal, visitamos el Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar para conversar con las pacientes y el personal de salud, escuchar sus experiencias y conocer sus necesidades. También supervisamos los avances en la construcción de dos nuevos hospitales que fortalecerán la atención médica en la entidad", ha informado en una publicación en sus redes sociales.