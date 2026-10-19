El Gobierno de Perú advierte de que esperan "una situación terrible" con la llegada de 'El Niño'

Archivo - Imagen del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú. - Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades peruanas han advertido de que con la llegada de el fenómeno 'El Niño' esperan "una situación terrible", después de que las proyecciones reflejen un panorama "por encima de cualquier expectativa" por lo que han "implorado" a los sectores de la población en riesgo que evacuen sus viviendas.

'El Niño' está oficialmente activo en Perú y se prevén lluvias por encima de los normal costa norte, central y en la sierra nororiental, mientras que en la zona sur se espera todo lo contrario, precipitaciones inferiores a lo habitual.

"Nos espera realmente una situación terrible y hay que decirlo fuerte y claro a la población", ha alertado el ministro de Salud de Perú, Luis Dyer, en una entrevista para Panamericana Televisión, en la que ha puesto de relieve que se enfrentan a un fenómeno climático como nunca visto desde hace medio siglo.

Dyer ha explicado que "científicamente hablando" se trata de un fenómeno inédito en la historia reciente del país. "Va a estar por encima de cualquier esfuerzo que vamos a hacer como Gobierno", ha apuntado el ministro de Salud.

Las expectativas mencionadas por el ministro peruano vaticinan que las consecuencias de 'El Niño' para este año superarán los registros de 1982, 1997 y 2016. "Está por encima de cualquier expectativa que podíamos tener", ha dicho.

Dyer ha advertido a las poblaciones en riesgo que hagan caso de las recomendaciones de las autoridades y se trasladen a alguno de los más de 30.000 albergues que han habilitado para dar cabida a las personas afectadas.

"Yo sigo implorando a esas personas que tienen que salir de ahí, no estamos haciendo una especie de estrategia de temor y miedo, sino que es la realidad científica", ha exhortado el ministro, que ha advertido de golpes de calor sin precedentes, daños a cultivos, viviendas, infraestructuras y colapso de hospitales.