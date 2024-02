El Gobierno de Senegal defiende el aplazamiento de las presidenciales por una "obligación moral"

Dakar niega que se trate de una estrategia del presidente para permanecer en el puesto más allá de la fecha límite de su mandato



MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Senegal ha defendido este lunes que el aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero derivó de "una obligación moral" y ha rechazado que sea parte de una estrategia del jefe de Estado, Macky Sall, para permanecer en el puesto más allá de la fecha límite de su mandato.

El portavoz del Ejecutivo senegalés, Abdou Karim Fofana, ha sostenido que Sall "es el garante del buen funcionamiento de las instituciones" y ha reseñado que "ha asumido la responsabilidad para solucionar el problema entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento".

"Eso es lo que pasa en todas las grandes democracias", ha defendido Fofana, quien es además ministro de Comercio, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC. "Pudo haber dicho: 'Me quedan dos meses, os doy las llaves y solucionad vosotros el problema'", ha argumentado.

Así, Fofana ha afirmado que "cuando uno es el líder, a menudo tiene que adoptar decisiones impopulares y a veces no ser comprendido". "En el caso de Sall, no es un placer para él hacer esto. No se va a ensuciar las manos para quedarse (en el cargo) seis u ocho meses más", ha zanjado.

El aplazamiento fue aprobado por el Parlamento días después de que se creara una comisión de investigación a raíz de las quejas contra el Consejo Constitucional por la eliminación de la candidatura de Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade, en un contexto de gran tensión desde hace meses por la condena y encarcelamiento del principal líder opositor del país, Ousmane Sonko.

El opositor se encuentra encarcelado desde finales de julio de 2023 tras ser acusado de arrebatar un teléfono móvil a un agente que le estaba grabando en el interior de su casa en la capital, Dakar. Sonko ha denunciado que las autoridades actúan contra él a través de los tribunales para apartarle de las elecciones.

Por su parte, el primer ministro, Amadou Ba, fue nominado por el partido gubernamental como candidato a las elecciones, en las que aspira a suceder a Sall, quien le ha trasladado su apoyo, en medio de las denuncias por parte de la oposición sobre irregularidades para facilitar que el 'delfín' del presidente se haga con la victoria.