González Laya asegura que en Europa hay una "esperanza" y un "deseo" de dar un "cambio" a la relación con EEUU

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que en Europa hay una "esperanza" y un "deseo" de dar un "cambio" a la relación con Estados Unidos, a la luz de la era de Joe Biden en la Casa Blanca.

"En Europa ciertamente hay una esperanza y un deseo de dar a la relación transatlántica un cambio", ha señalado González Laya en un acto organizado por Carnegie Endowment para abordar el fortalecimiento de la cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos tras la Administración del presidente saliente de la nación norteamericana, Donald Trump.

La ministra de Exteriores española ha puesto el foco en que los últimos cuatro años han sido una muestra de que el mundo no está construido sobre "independencias", sino sobre "interdependencias", al tiempo que ha tildado de "error fundamental" basarse en esta última idea en las relaciones entre países.

"Necesitamos manejar nuestras relaciones de forma más interdependiente y más inteligente", ha aseverado, ejemplificando sus palabras con la pandemia de COVID-19. "Nos ha enseñado que tenemos que hacer todo juntos", ha indicado.

Durante la charla, en la que también ha participado el exembajador de la OTAN Nicholas Burns, González Laya ha reconocido que la situación entre Estados Unidos y Europa ha cambiado respecto al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el sistema multilateral.

No obstante, ha llamado a "ajustarse a nuevas realidades en nuevas circunstancias". "Las cosas han cambiado pero la necesidad de trabajar juntos no ha cambiado", ha precisado, sosteniendo que "los valores no han cambiado". "Creemos en la democracia, en las libertades individuales, en la igualdad", ha enumerado.

Así, a su juicio, es necesario "ajustar los ingredientes" y, particularmente, se ha referido a la globalización como "un nuevo propósito para construir una nueva relación multilateral".

En este sentido, ha instado a "rehumanizar" la globalización, lo que constituye una razón más para "trabajar juntos". Asimismo, ha mencionado retos, como el cambio climático, a este respecto. "Trabajar juntos da resultados", ha remachado González Laya.

Burns se ha expresado en la misma línea que la ministra y ha pronosticado que Estados Unidos se dedicará, con la entrada de Biden, a "reformar" las relaciones con Europa.

Cuestionada sobre la relación con China, la ministra de Exteriores ha asegurado que en esta "nueva era" las relaciones con el gigante asiático "necesitan un reajuste", pero ha considerado que el diálogo con el país "tiene futuro".

"Necesitamos a China", ha dicho, agregando también a Rusia. A su juicio, los dos países son necesarios en la búsqueda de la "estabilidad" en asuntos que tienen "dimensión global", como el cambio climático o la economía. "Queremos tener a China y Rusia en las conversaciones y ser capaces de encontrar un acuerdo con ellos. Hay que abrir el diálogo", ha explicado.

TURQUÍA Y EL FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA UE

En la conversación, moderada por el corresponsal jefe para Europa de 'The New York Times', Steven Erlanger, González Laya también ha aludido a la relación de Europa con Turquía y ha valorado que es necesario "abrir la lente" y superar una "relación basada en sanciones".

"Turquía es nuestro vecino inevitable", ha detallado, subrayando que las características del país son "especiales". "Tiene un estatus especial", ha dicho, remarcando que "algún día puede ser miembro de la Unión Europea". "Tenemos que tener una agenda positiva e invertir más", ha zanjado.

En cuanto al veto de Hungría y Polonia al fondo de recuperación económica post pandemia de COVID-19, González Laya ha destacado que "no se negocia con el Estado de derecho".

De forma paralela, ha señalado que, en el caso particular de España, se busca la aprobación del fondo con un acuerdo de los Veintisiete, pero ha advertido de que, si no es posible, "estamos dispuestos a seguir adelante con veinticinco". Sin embargo, se ha mostrado confiada en que la "responsabilidad" prevalecerá.