Un gran jurado de Virginia acusa a una senadora estatal demócrata de 82 años de distribución ilícita de marihuana

Archivo - La senadora demócrata por el estado de Virginia, Louise Lucas - Kendall Warner / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un gran jurado de Virginia ha acusado formalmente a la senadora demócrata y presidenta en funciones del Senado del estado, Louise Lucas, de distribuir marihuana de manera ilícita, dirigir una operación de lavado de dinero y de efectuar fraude por soborno.

Los cargos alegan que Lucas y un grupo reducido de familiares y asociados utilizaron la posición de la senadora como presidenta del Comité de Finanzas y Asignaciones del Senado para proteger su "empresa criminal de marihuana".

Lucas, que ha impulsado la legalización de la droga, dirigía varios negocios que compraban y vendían cantidades ilegales de marihuana en el estado para aumentar la riqueza de su familia, según el pliego de cargos publicado este jueves por el Departamento de Justicia.

La senadora se ha entregado esta mañana a la Justicia tras publicar un comunicado de condena en redes sociales: "Hoy, el FBI, el Departamento de Justicia y todo el peso del Gobierno federal se han volcado contra una bisabuela de 82 años", ha lamentado. "Crecí bajo las leyes de segregación racial. He visto lo que sucede cuando quienes ostentan el poder intentan silenciar a quienes se les oponen. He dedicado mi vida a luchar, y no pienso detenerme ahora", ha añadido.

Lucas, elegida senadora estatal en 1991, también está acusada de pagar 750.000 dólares (unos 670.000 euros) por el 100% de una empresa fantasma que, según la Fiscalía, fue creada para que un cómplice obtuviera una licencia para vender marihuana en Virginia, y recibía "sobornos", según los cargos, por parte del cómplice a cambio de sus gestiones.

Además, el Departamento de Justicia alega que Lucas "no declaró los intereses obtenidos en esta entidad en los formularios de Declaración de Intereses Económicos que le correspondían" como legisladora.

El 6 de mayo, el FBI ejecutó órdenes de registro federales en dos negocios vinculados a la trama y "supervisados" por los hijos y nietos de la senadora, The Cannabis Outlet y The CBD Shoppe. Los agentes incautaron marihuana y armas de fuego en ambos establecimientos.