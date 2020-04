Grecia impone medidas de contención más severas en las islas de Miconos y Santorini por el coronavirus

Sigue en directo la crisis del coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han anunciado este lunes la imposición de medidas más severas de restricción y contención en las islas de Miconos y Santorini en plena pandemia de coronavirus.

En Miconos, gran punto turístico del país, se ha impuesto un toque de queda total entre las 20.00 de la noche (hora local) y las 8.00 de la mañana, según informaciones del diario local 'Kathimerini'.

De esta forma, los residentes no podrán tampoco asistir a bodas, únicamente a funerales, siempre y cuando la persona fallecida sea un familiar cercano.

En las familias monoparentales y de padres divorciados el progenitor que carezca de la custodia de los hijos no podrá visitarlos por el momento. Además, los residentes no podrán abandonar sus viviendas para prestar ayuda a familiares que se encuentren enfermos.

Por otra parte, está prohibido salir a la calle para realizar cualquier tipo de ejercicio --ya sea solo o acompañado-- y únicamente se dejará sacar al perro durante 15 minutos.

En la isla de Santorini se han cancelado, asimismo, todas las actividades de construcción. Todas las medidas anteriores estarán en vigor durante un periodo de 14 días desde este mismo lunes y será revisadas en un futuro.

Grecia ha registrado por el momento 76 muertos y 1.735 casos confirmados de Covid-19. El portavoz del Gobierno Stelios Petsas ha agradecido este mismo lunes a la mayoría de la población que se hayan adherido a las restricciones establecidas para combatir el virus y evitar su propagación.

No obstante, ha alertado del peligro de no seguir las directrices de las autoridades: "No hay cabida a la complacencia", ha insistido antes de señalar que el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para frenar el avance del coronavirus.

Para Petsas, sin las medidas del Gobierno Grecia "estaría experimentando momentos dramáticos". "Dejadnos salvaguardar lo que nos hemos ganado. Si nos relajamos pagaremos un precio alto por ello", ha remachado.