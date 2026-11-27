El ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf - Billel Bensalem / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas separatistas tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) han rechazado este viernes las "graves" acusaciones de Argelia sobre una alianza del grupo rebelde con organizaciones terroristas así como la solicitud de una intervención militar extranjera en su conflicto abierto con las autoridades de Malí.

En un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, el FLA ha asegurado que estas declaraciones, vertidas este jueves por el ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, "no se corresponden con la realidad ni con la postura del Frente".

"El FLA jamás ha solicitado ninguna intervención extranjera", ha defendido el grupo rebelde, que ha querido dejar "claro" que, en cambio, "exige la retirada de todas las fuerzas militares extranjeras y de mercenarios del territorio de Azawad".

El grupo independentista ha denunciado que "durante los últimos cuatro años, todo el pueblo de Azawad ha sido víctima de una política sistemática de limpieza étnica y graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército maliense con el apoyo de fuerzas extranjeras" y ha atribuido a la junta militar en Bamako del deterioro de la situación securitaria en todo Malí.

En cuanto a sus vínculos con organizaciones terroristas, el Frente ha tachado estas acusaciones de "inaceptables" y ha afeado al titular de Exteriores argelino un "enfoque inoportuno e improductivo que desprecia la realidad y los esfuerzos de aclaración pública realizados por el FLA".

"El FLA nunca ha formado alianza con ninguna organización terrorista. Condena el terrorismo en todas sus formas y de todas las procedencias, sin distinción ni doble rasero", ha zanjado.

Cabe recordar que, el pasado abril, el FLA ya efectuó una ola de ataques coordinados con un aliado de excepción, la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, con la que supuestamente mantuvo contactos previos durante meses para coordinar la mencionada ofensiva.

Estas declaraciones llegan un día después de que Attaf dijera en rueda de prensa que esta supuesta alianza del FLA y el JNIM es "peligrosa" e incompatible con los intereses de Argel y rechazara un despliegue militar en el país vecino alegando que "la región ya sufre demasiado sin añadir más presión e intervención".

"Un despliegue efectivo de tropas argelinas en el extranjero constituiría un precedente importante desde la guerra de octubre de 1973, ilustrando la evolución doctrinal de Argel frente a las dinámicas de seguridad regionales", apuntó el jefe de la diplomacia argelina, que descartó además reanudar las labores de mediación en Malí.