Guaidó agradece al exvicepresidente Joe Biden su apoyo por afirmar que "Maduro debe dar un paso atrás"

Publicado 10/02/2019 3:27:13 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha agradecido este sábado al exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden haya denunciado los intentos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de no permitir la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela desde Estados Unidos.

"Gracias a Joe Biden por su apoyo a la lucha que emprendimos desde la Asamblea Nacional de Venezuela para el ingreso de comida y medicinas para los más necesitados", ha establecido Guaidó a través de Twitter. "Compartimos su deseo de una transición democrática, que permita elecciones libres en nuestro país", ha añadido.

Horas antes, Biden había denunciando a través de su cuenta de Twitter que "sólo un tirano" evitaría el reparto de comida y medicinas para su población. "La comunidad internacional debe apoyar a Juan Gauidó y a la Asamblea Nacional. Es hora de que Maduro de un paso atrás y permita una transición democrática. El pueblo de Venezuela se merece algo mejor", ha apuntado.

El jueves llegaron a Cúcuta, en la frontera, los primeros camiones cargados con ayuda humanitaria en respuesta al llamamiento que el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela ha hecho a la comunidad internacional para combatir la grave falta de comida y medicamentos en la nación caribeña.

Maduro no reconoce la existencia de una crisis humanitaria y culpa a Estados Unidos de la situación económica. "Si quieren ayudar a Venezuela, liberen el dinero que nos tienen bloqueado", ha dicho este mismo viernes en alusión a las sanciones estadounidenses.

Además, ha ratificado que no permitirá que la ayuda humanitaria entre en Venezuela para no alimentar lo que considera "un show" fabricado por Estados Unidos. "No somos mendigos de nadie", ha espetado, en una rueda de prensa con medios internacionales.

Guaidó, por su parte, ha dado por iniciada la operación para que la ayuda llegue a Venezuela y ha pedido a los venezolanos que se movilicen de nuevo el 12 de febrero para "abrir el canal humanitario", si para entonces los militares, que controlan las fronteras, no han accedido a dejar que la comida y los medicamentos entren en el país.