Guaidó avisa de que no reconocerá la "farsa" de las parlamentarias

Maduro aplaude la "fiesta electoral" convocada por el CNE para el 6 de diciembre

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha avisado de que no reconocerá la "farsa" de las elecciones parlamentarias, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 6 de diciembre pese a la falta de garantías denunciada por la mayor parte de la oposición en estas últimas semanas.

El órgano electoral, controlado por el chavismo, presentó el miércoles el calendario del nuevo proceso electoral, en el que teóricamente se renovará la Asamblea Nacional, que a día de hoy es el único órgano de poder de Venezuela controlado por la oposición y cuyo presidente es reconocido como mando legítimo del país por medio centenar de países, entre ellos España.

"Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018", ha sentenciado Guaidó en su cuenta de Twitter, recordando los últimos comicios presidenciales, en los que los movimientos opositores mayoritarios ya optaron por no participar por falta de garantías.

"El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones", ha dicho Guaidó en Twitter, donde ha compartido el enlace a un foro telemático en el que ha vuelto a reclamar "elecciones libres" frente a las "horas oscuras" que vive el país sudamericano.

El presidente de la Asamblea ha lamentado que la "dictadura" de Nicolás Maduro quiere "volver a imponer un error", en esta ocasión con unas "peores condiciones" que en 2018 y con una crisis sanitaria de por medio. El Gobierno, ha añadido, "no quiere ni puede disputarse el poder" en unos comicios justos.

"Nadie se va a prestar para una farsa. Nadie va a convalidar o a ratificar una dictadura cuando no hay elementos de convicción de un mecanismo real para disputarse el poder". En este sentido, ha subrayado que "el dilema no es si votar o no", puesto que "ese es un falso dilema", sino cuál debería ser el "mecanismo de lucha" de la oposición venezolana a partir de ahora.

MADURO APLAUDE LA "FIESTA ELECTORAL"

Frente a las dudas expresadas por los principales partidos de la oposición, que se desmarcaron de la futura cita con las urnas tras la elección de los miembros del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maduro ha aplaudido la convocatoria de la próxima "fiesta electoral".

El presidente ha confirmado que el chavismo comenzará a inscribir a sus candidatos el 10 de agosto y ha defendido la necesidad de "renovar" la Asamblea Nacional, alegando que así se ha pactado en el el llamado "diálogo nacional" donde solo están representados movimientos opositores minoritarios, según el diario venezolano 'El Universal'.

El mandatario ha señalado que los comicios contarán "con todas las medidas de bioseguridad" para evitar contagios de coronavirus. El Ministerio de Salud venezolano ha confirmado hasta este miércoles 6.062 casos de COVID-19 y 54 fallecidos por esta enfermedad.