Guatemala suma 617 casos de coronavirus y supera los 11.800 contagiados con 449 víctimas mortales

El Ministerio de Sanidad hace una proyección que apunta que el país podría tener más de 590.000 casos en agosto

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Guatemala 617 casos, un nuevo récord en el cómputo diario y que eleva el balance a más de 11.800 personas contagiadas y 449 víctimas mortales, según ha informado el ministro de Sanidad, Hugo Monroy.

El balance del jueves contabiliza 617 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 405 se han detectado en la capital del país Ciudad de Guatemala, y 17 pacientes fallecidos. Desde el miércoles se han recuperado 90 pacientes enfermos de COVID-19 y el país ha completado 1.549 pruebas para detectar el virus.

Con los nuevos datos, el balance asciende a 11.868 personas contagiadas. Del total de contagios, 9.127 corresponden a casos que siguen activos, 2.290 son de pacientes ya curados y 449 son los pacientes que han perdido la vida, según informa el diario local 'La Hora'. Monroy ha hecho un llamamiento a la población para continuar con las medidas preventivas para evitar más contagios.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad de Guatemala ha hecho una proyección de casos en el país que estima que en agosto habrá 592.623 personas contagiadas con el nuevo coronavirus. La estimación, según informa el diario 'Prensa Libres', se basa en el informe semanal que las autoridades envían al Congreso.

"No tiene nada que ver con que así se vaya a comportar la curva. Es una estimación lineal. No estoy asumiéndolo como real porque los modelos deben tener la parte de recuperados, no considera qué pasa si se llegaran a mover los modelos de distanciamiento social", ha explicado Edwin Asturias, epidemiólogo que dirige la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19.