Guterres pide la continuación del acuerdo del grano y priorizar la seguridad alimentaria global

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido este viernes la importancia del acuerdo del grano y ha pedido la continuación de este compromiso para "ayudar a garantizar que estos productos (alimentos y fertilizantes) puedan llegar a los mercados globales sin problemas, de manera eficiente y a escala".

Guterres ha subrayado el carácter "indispensable" de este pacto, sellado entre Rusia y Ucrania en Estambul en julio de 2022, "en apoyo a la seguridad alimentaria mundial".

"Estos acuerdos son una demostración demasiado rara de lo que el mundo puede hacer cuando se concentra en los grandes desafíos de nuestro tiempo", ha expresado el secretario general de la ONU en un comunicado.

El representante de Naciones Unidas ha argumentado que "juntos, los acuerdos están contribuyendo a reducciones sostenidas en los precios mundiales de los alimentos, que ahora están más de un 23 por ciento por debajo de los máximos históricos alcanzados en marzo del año pasado".

Asimismo, Guterres ha hecho un llamamiento a priorizar la seguridad alimentaria global y ha asegurado que tanto él como su equipo continúan "plenamente comprometidos a aprovechar los progresos ya realizados".

Los gobiernos de Rusia y Ucrania --con la mediación de Turquía y Naciones Unidas-- alcanzaron en junio de 2022 un pacto para el transporte de productos agrícolas y alimenticios, uno de los pocos acuerdos a los que han llegado las partes inmersas en conflicto desde el estallido de la guerra, en febrero de ese año.

Sin embargo, tras varias prórrogas, Moscú ha advertido de que el pacto no se prorrogará más allá del 17 de julio si por esa fecha no se han subsanado algunos fallos del acuerdo, que consideran beneficia más a Ucrania pues los productos rusos no están siendo transportados.